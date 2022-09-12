Intel'den çip üretimine 100 milyar dolar yatırım

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel, sekiz fabrikadan oluşacak yeni tesis için 100 milyar dolardan fazla yatırım yapacak.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, şirketler bu sorunu çözüme kavuşturmak için yatırımlarını artırdı.

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, Avrupa'nın çip kapasitesini artırmak için önümüzdeki 10 yıl içinde 80 milyar euroya kadar yatırım yapacağını daha önce açıklamıştı.

ABD'ye 100 milyar dolarlık tesis

Intel, ABD'nin Ohio eyaletinde büyük bir üretim tesisi kurmayı planlıyor. Bilindiği üzere ABD, yarı iletken üretimine teşvik sağlayacak CHIPS yasasını yakın zamanda yürürlüğe getirdi.

Yeni yasanın söz konusu projeye finansman sağlaması beklenirken, ABD Başkanı Joe Biden ve Intel CEO’su Pat Gelsinger’ın katılımıyla tesislerinin temel atma töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı.

1000 dönümlük bir site içerisinde inşa edilecek yeni tesis, toplamda sekiz fabrikaya sahip olacak. Intel, yeni yasanın geçişi ile birlikte projenin 100 milyar doları aşan bir yatırımla sonuçlanabileceğini belirtiyor.

Böylece yeni üretim tesisleri ABD pazarı için yarı iletken kullanılabilirliğini arttırırken, TSMC ve Samsung gibi üreticilere olan bağımlılığı da azaltacak.

2025 yılında tamamlanacak ve 3 bin kişiyi istihdam edecek yeni üretim tesisi; otomotiv teknolojisi, bilgisayarlar ve mobil cihazlar için yarı iletkenler ve diğer bileşenler üretecek.

CHIPS yasası nedir

ABD'de ay başında yürürlüğe giren Amerika için Yarı İletkenler Üretmek Amacıyla Yardımcı Teşvikler Yaratma (CHIPS) ve Bilim Yasası oldukça kritik öneme sahip.

Söz konusu CHIPS ve Bilim Yasası 9 Ağustos'ta ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Yerli yarı iletken üretiminin artırılmasına yönelik yasa, otomobilden elektroniğe kadar birçok sektörde üretimde aksamaya neden olan çip kıtlığını hafifletmeyi amaçlıyor.

Yasa, yarı iletken üretimi için yaklaşık 52 milyar dolarlık desteğin yanı sıra yarı iletken fabrikalarının kurulumunu teşvik etmek için 4 yıllığına yüzde 25'lik vergi indirimini içeriyor.