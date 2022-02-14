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    Intel'den kripto para madencilerine özel işlemci

    Intel, kripto para madencilerini hedef alan yeni bir işlemci üzerinde çalıştığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 14.02.2022 - 10:59
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 11:02
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    Intel'den kripto para madencilerine özel işlemci

    Son yıllarda kripto paraların oldukça popüler hale gelmesiyle birlikte madenci sayısı da oldukça arttı.

    Yıllardır işlemci pazarında AMD ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Intel, konu kripto para madencilik işi olduğunda rakibinden bir adım geri kalıyor.

    Çünkü madenciler, performans ve düşük enerji tüketimi nedeniyle genellikle AMD işlemcileri tercih ediyor.

    INTEL'DEN MADENCİLER İÇİN ÖZEL İŞLEMCİ

    AMD tarafından üretilen işlemcilerinin kullanılmasından rahatsız olan Intel, ilgiyi yeniden kendine çekmek için bir adım attı.

    Şirket, kripto para madencilerine yönelik yeni bir işlemci üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

    Intel den kripto para madencilerine özel işlemci #1

    Enerji verimliliği yüksek ve odağına kripto para madenciliğini alan yeni bir işlemci üzerinde çalışmalar yaptığını duyuran Intel, bu işlemciye "blockchain hızlandırıcısı" adını veriyor.

    Kripto para madencilerine yönelik yeni işlemcinin, 2022'nin son aylarında resmen kullanıma sunulması bekleniyor.

    Öte yandan, Twitter kurucusu Jack Dorsey'in sahibi olduğu finansal teknoloji şirketi Block, Intel'in yeni işlemcisiyle yakından ilgileniyor.

    Kripto para madenciliği odaklı yeni işlemci ile ilgili detaylar, 20 Şubat tarihinde düzenlenecek olan International Solid-State Circuits konferansında açıklanacak.


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