Intel'e ABD'den çip krizi darbesi

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, çip tedarik sorunlarının daha da ağırlaşabileceğinden endişe duyuyor.

Son aylarda yaşanan çip tedarik sorunları artarak devam ederken, başta otomotivde yaşanan kriz, tüketici elektroniğine de sıçradı.

Birçok çip üreticisi, tedarik sorunlarını çözmek için dev yatırımlar yapacağını duyursa da sektör temsilcilerinden olumsuz haberler gelmeye devam ediyor.

ABD’de devam eden bir patent ihlali davası, özellikle işlemci dünyasında dengeleri değiştirebilir.

ÇÖZELTİ DAVASI İŞLERİ KARIŞTIRABİLİR

Donanımhaber'de yer alan habere göre, tartışmalara konu olan dava Optiplane adındaki kimyasal-mekanik düzleyici çözelti hakkında.

Asya’da DuPont tarafından üretilen bu çözelti, yonga plakalarının pürüzsüz hale gelmesini sağlıyor.

ABD’li CMC Materials, patent ihlali iddiasıyla DuPont’a dava açarak satışların engellenmesini istedi.

INTEL'E ETKİSİ BÜYÜK

Optiplane materyalini önemli hale getiren ise Intel’in bunu yoğun bir şekilde kullanıyor olması.

ABD Ulusal Ticaret Komisyonu’na itiraz eden Intel, kararın ertelenmesini ya da belirli şartların sağlanarak karar verilmesini istiyor.

Yonga üretiminde temel bir materyalin değiştirilmesi oldukça riskli ve Intel gibi üreticiler bu durumdan oldukça fazla etkilenebilir.

Örneğin Intel, hem yeni bir tedarik zinciri oluşturmak zorunda kalabilir, hem de mevcut hatlarını buna göre düzenleyerek yeni bir test aşamasına geçebilir. Bu da mevcut küresel çip krizi içerisinde işleri daha da kötü hale getirebilir.

Intel, komisyona yaptığı itirazda bu konulara değinerek bir milli güvenlik riskinden bahsediyor.

Optiplane materyalinin eksikliği Intel’e çok zaman kaybettirecek ve başta TSMC olmak üzere Asyalı rakiplerin farkı açmasına sebep olacak.

Intel, en azından 24 aylık bir geçiş süreci tanınmasını istiyor. Komisyon avukatlarının da Intel’in bu teklifine sıcak baktığı belirtiliyor.

BİRKAÇ YIL DAHA DEVAM EDEBİLİR

Küresel çip kriziyle ile ilgili açıklama yapan Intel CEO'su Pat Gelsinger, dünya genelindeki yarı iletken kıtlığının üretim sorunları çözülene kadar devam edeceğini ve bunun birkaç yıl daha sürebileceğini söylemişti.

25 yıl önce yüzde 37'lerde olan ABD'nin küresel çip üretimindeki payı, yaşanan çip sıkıntıları nedeniyle yüzde 12'lere geriledi.

Öte yandan Intel, geçtiğimiz günlerde ABD'nin Arizona eyaletinde iki yeni çip fabrikası inşa etmeyi planladığını duyurmuştu.