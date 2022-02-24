Intel'in Bitcoin madencilik çipi hakkında yeni bilgiler geldi

Intel, kripto para madencilerini hedef alan yeni bir işlemci üzerinde çalıştığını duyurmuştu. Yeni işlemciyle ilgili ilk detaylar belli oldu.

Son yıllarda kripto paraların oldukça popüler hale gelmesiyle birlikte madenci sayısı da oldukça arttı.

Yıllardır işlemci pazarında AMD ile sıkı bir rekabet içerisinde olan Intel, konu kripto para madencilik işi olduğunda rakibinden bir adım geri kalıyor.

Çünkü madenciler, performans ve düşük enerji tüketimi nedeniyle genellikle AMD işlemcileri tercih ediyor.

INTEL'DEN MADENCİLER İÇİN ÖZEL İŞLEMCİ

AMD tarafından üretilen işlemcilerinin kullanılmasından rahatsız olan Intel, ilgiyi yeniden kendine çekmek için kripto para madencilerine yönelik yeni bir işlemci üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı.

İLK DETAYLAR BELLİ OLDU

Enerji verimliliği yüksek ve odağına kripto para madenciliğini alan yeni bir işlemci üzerinde çalışmalar yaptığını duyuran Intel, "Bonanza" ismini verdiği yeni çiple ilgili ilk bilgileri paylaştı.

Intel, işlemcinin kalıbının 4.14 x 3.42 mm ölçülerinde olduğunu açıkladı. Yeni çipin 355mV gibi ultra düşük voltajda çalışan 258 madencilik motorunu barındırdığını söyleyen Intel, bu küçük yongaların her birinin 7.5w gücü emdiği ve 137 GHash/s'ye hıza ulaştığını belirtiyor.

Intel, böylece kripto para madenciliğinin standart masaüstü işlemcilerinde de gerçekleşebileceğini ve bununla etkili ve verimli bir yol sunulabileceğini ortaya koyuyor.





Şimdilik hash gücü açısından Intel'in yeni işlemcisi biraz zayıf dursa da özellikle enerji verimliliği konusunda ilgi çekeceği oldukça açık.

Kripto para madencilerine yönelik yeni işlemcinin, 2022'nin son aylarında resmen kullanıma sunulması bekleniyor.

Öte yandan, Twitter kurucusu Jack Dorsey'in sahibi olduğu finansal teknoloji şirketi Block, Intel'in yeni işlemcisiyle yakından ilgileniyor.