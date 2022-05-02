Petrol
104.28
-2.67%
Euro
15.66
0.03%
Dolar
14.89
0.25%
Altın
898.85
-0.76%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
591.894
2.09%
BTXN Coin
17.74
-3.21%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çok bulutlu 18 C

    Intel'in ilk oyun ekran kartları haziranda geliyor

    Intel'in NVIDIA ve AMD gibi güçlü rakipleriyle rekabete gireceği oyuncu ekran kartları haziranda satışa çıkabilir.
    • Haber Merkezi
    • 02.05.2022 - 12:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Intel'in ilk oyun ekran kartları haziranda geliyor

    Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD için işler iyi gidiyor.

    2020 yılında Intel Xe ekran kartını tanıtan Intel, resmen ekran kartı pazarına girmişti. Şirket, şimdilerde ise yeni oyuncu ekran kartları üzerinde çalışıyor.

    Geçtiğimiz ay ilk oyuncu ekran kartlarının resmi tanıtımını gerçekleştiren Intel, Arc Alchemist adını verdiği yeni ekran kartlarını yakında piyasaya sürecek.

    Haziranda satışa çıkacak

    Nvidia ve AMD’nin ekran kartlarıyla yarışması beklenen yeni performanslı kartların haziranda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    Intel’in CEO’su Pat Gelsinger, Arc Alchemist masaüstü ekran kartlarının 2022’nin ikinci çeyreğinde piyasadaki yerini alması için çalışmalara devam ettiklerini duyurdu.

    Arc Alchemist XE 512 sürümü, iddialara göre Nvidia RTX 3070 Ti’ın 8,369 Mpix/s’sine kıyasla 9,017 Mpix/sn’ye ulaşabiliyor.

    Arc Alchemist XE 512, oyuncular için şimdiden büyük bir merak uyandırsa da fiyat konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

    intel


    İlginizi Çekebilir

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.
    Bitbot

    BitBot otomatik kripto işlem platformu.

    İstanbul Havalimanı'nda 2 yılın ardından rekor kırıldı
    Ekonomi

    İstanbul Havalimanı'nda 2 yılın ardından rekor kırıldı

    Torrent'in Avrupa hesapları
    Futbol

    Torrent'in Avrupa hesapları

    Görüş Bildir