Intel'in ilk oyun ekran kartları haziranda geliyor

Intel'in NVIDIA ve AMD gibi güçlü rakipleriyle rekabete gireceği oyuncu ekran kartları haziranda satışa çıkabilir.

Son aylarda, özellikle kripto para madencilerinden gelen yoğun talep nedeniyle Nvidia ve AMD için işler iyi gidiyor.

2020 yılında Intel Xe ekran kartını tanıtan Intel, resmen ekran kartı pazarına girmişti. Şirket, şimdilerde ise yeni oyuncu ekran kartları üzerinde çalışıyor.

Geçtiğimiz ay ilk oyuncu ekran kartlarının resmi tanıtımını gerçekleştiren Intel, Arc Alchemist adını verdiği yeni ekran kartlarını yakında piyasaya sürecek.

Haziranda satışa çıkacak

Nvidia ve AMD’nin ekran kartlarıyla yarışması beklenen yeni performanslı kartların haziranda piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Intel’in CEO’su Pat Gelsinger, Arc Alchemist masaüstü ekran kartlarının 2022’nin ikinci çeyreğinde piyasadaki yerini alması için çalışmalara devam ettiklerini duyurdu.

Arc Alchemist XE 512 sürümü, iddialara göre Nvidia RTX 3070 Ti’ın 8,369 Mpix/s’sine kıyasla 9,017 Mpix/sn’ye ulaşabiliyor.

Arc Alchemist XE 512, oyuncular için şimdiden büyük bir merak uyandırsa da fiyat konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.