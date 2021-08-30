İnternet kullananların yüzde 75’i haber sitelerini ziyaret ediyor

Geçen yılın son üç ayında internet kullananların yüzde 75’i çevrim içi haber sitelerini, gazete ve haber dergilerini okurken, yüzde 74’ü internet üzerinden yayınlanan TV veya videoları izledi.

Koronavirüs salgını nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, internet sitelerine yaradı.

Medya takip kurumu Ajans Press, Eurostat (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerinden elde edilen bilgilere dikkat çekti. Çalışmada, ülkelere göre online mecralarda nasıl zaman geçirildiği belirlendi.

Geçen yılın son 3 ayında AB’de 16-74 yaş arasını kapsayan verilere göre, internet kullananların yüzde 75’i çevrim içi haber sitelerini, gazete ve haber dergilerini okudu.

Yüzde 74’lük bir kısım ise internet üzerinden yayınlanan TV veya videoları izlerken, yüzde 61’i müzik dinledi, yüzde 34’ün ise oyun oynadığı veya indirdiği gözlendi.

TÜRKİYE ZİRVEYE YAKIN

Ülke olarak bakıldığında TV veya video izleyenlerin yüzde 95 ile en çok Finlandiya ve Malta’da olduğu kaydedilirken, Türkiye’de bu oranın yüzde 74’ten fazla olduğu görüldü. Türkiye’de online oyun oynayanların oranı ise yüzde 36’dan fazla çıktı.

TÜRKİYE'DE İNTERNET KULLANIM ORANI YÜZDE 82,6

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından gerçekleştirilen "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması-2021" sonuçlarına göre, Türkiye'de internet kullanım oranı 16-74 yaş grubundakilerde yüzde 82,6 oldu. Bu oran, geçen yıl yüzde 79 olarak hesaplanmıştı.

Ülke genelinde internet erişim imkanına sahip hanelerin oranı yüzde 92'yi buldu. Bu oran geçen yıl yüzde 90,7 olarak kaydedilmişti.

Geniş bant ile internete erişim sağlayan hanelerin oranı ise bu yıl yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.

