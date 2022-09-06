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    İnternet kullanım süreleri yükseliyor

    Güncel verilere göre, günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olarak kayıtlara geçti.
    • Haber Merkezi
    • 06.09.2022 - 13:00
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 13:12
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    İnternet kullanım süreleri yükseliyor

    Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği kısıtlamalar ve evden çalışma uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımını artırdı.

    We Are Social verilerinden derlenen bilgilere göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının internette geçirdiği ortalama süre belli oldu.

    Günlük harcanan zaman 7 saate yaklaştı

    İHA'da yer alan habere göre, 2021 yılında günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olurken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.

    İnternette geçirilen süre 2020 yılında 6 saat 54 dakika olurken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika, 2018’de 6 saat 48 dakika olarak kayıtlara geçmişti.

    2013 yılı verileri incelendiğinde ise 6 saat 9 dakikanın internette geçtiği saptanırken, geçen 8 yılın sonunda 49 dakika daha artış gösterdiği gözlendi.

    Başka verilere bakıldığında tüm medya araçları içerisinde internet kullanımının en yaygın araç olduğu belirlendi.

    İnternet kullanım süreleri yükseliyor #1



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