İnternet kullanım süreleri yükseliyor

Güncel verilere göre, günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olarak kayıtlara geçti.

Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği kısıtlamalar ve evden çalışma uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımını artırdı.

We Are Social verilerinden derlenen bilgilere göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının internette geçirdiği ortalama süre belli oldu.

Günlük harcanan zaman 7 saate yaklaştı

İHA'da yer alan habere göre, 2021 yılında günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olurken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.

İnternette geçirilen süre 2020 yılında 6 saat 54 dakika olurken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika, 2018’de 6 saat 48 dakika olarak kayıtlara geçmişti.

2013 yılı verileri incelendiğinde ise 6 saat 9 dakikanın internette geçtiği saptanırken, geçen 8 yılın sonunda 49 dakika daha artış gösterdiği gözlendi.

Başka verilere bakıldığında tüm medya araçları içerisinde internet kullanımının en yaygın araç olduğu belirlendi.







