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İnternet kullanım süreleri yükseliyor
- Haber Merkezi
- 06.09.2022 - 13:00
- Güncelleme : 06.09.2022 - 13:12
Koronavirüs salgınının beraberinde getirdiği kısıtlamalar ve evden çalışma uygulamaları, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de internet kullanımını artırdı.
We Are Social verilerinden derlenen bilgilere göre, 16-64 yaş arası internet kullanıcılarının internette geçirdiği ortalama süre belli oldu.
Günlük harcanan zaman 7 saate yaklaştı
İHA'da yer alan habere göre, 2021 yılında günlük internette harcanan vakit 6 saat 58 dakika olurken, geçirilen sürenin son 2 yıldır artışta olduğu gözlendi.
İnternette geçirilen süre 2020 yılında 6 saat 54 dakika olurken, 2019 yılında 6 saat 38 dakika, 2018’de 6 saat 48 dakika olarak kayıtlara geçmişti.
2013 yılı verileri incelendiğinde ise 6 saat 9 dakikanın internette geçtiği saptanırken, geçen 8 yılın sonunda 49 dakika daha artış gösterdiği gözlendi.
Başka verilere bakıldığında tüm medya araçları içerisinde internet kullanımının en yaygın araç olduğu belirlendi.