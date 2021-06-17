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    İnternet reklamlarından en çok rahatsız olan ülkeler

    Statista, çevrim içi reklamlardan en fazla rahatsız olan ülkeleri açıkladı. Türkiye, zirvedeki ülkeler arasında yer alıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.06.2021 - 11:10
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 11:45
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    İnternet reklamlarından en çok rahatsız olan ülkeler

    Alman pazar ve tüketici davranışları araştırma şirketi Statista, bir yıllık anket çalışması sonucunda çevrim içi reklamlardan en fazla rahatsız olan ülkeleri paylaştı.

    Statista, söz konusu araştırmayı Şubat 2020 ile Mart 2021 tarihleri arasında, 18-64 yaş aralığında kişilerle gerçekleştirdi.

    Yayınlanan dünya haritasına göre Türkiye, çevrim içi reklamlardan en fazla rahatsız olan ülkelerden biri olarak göze çarpıyor.

    statista

    REKLAMLARDAN EN ÇOK RAHATSIZ OLAN ÜLKELER

    İsveç, İspanya, Türkiye, Arjantin, Güney Afrika gibi ülkeler, çevrim içi reklamlardan en fazla rahatsız olan ülkeler olarak göze çarpıyor.

    ABD, Kanada, Rusya, Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere gibi ülkeler ise bu reklamlardan orta derecede rahatsız.

    Çevrim içi reklamlardan en az rahatsız olan ülkeler ise Çin, Meksika, Hindistan, Brezilya ve Japonya olarak göze çarpıyor.

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