İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet...

İnternet dünyasının en popüler ilklerini sizler için derledik.İşte internet dünyasının ilkleri..

Hayatımızın vazgeçilmezi olan internet bundan yıllar önce hayatımıza girdi ve bugün artık herşeyi arayıp bulabildiğimiz bir dünya haline dönüştü.

Peki şimdilerde en çok kullandığımız internet teknolojilerinin ilk çıkış olaylaarı nasıl oldu.İşte merak ettikleriniz.

İnternet dünyasının bazı ilkleri şu şekilde;

İlk arama motoru

İnternetin ilk arama motoru 1990 yılında üniversite öğrencisi Alan Emtage tarafından kurulan 'Archie' isimli arama motorudur.

İlk e-posta

İnternette atılan ilk e-posta yazılımcı Ray Tomlinson tarafından 1971'de gönderildi. İlk e-postanın içeriği ise “QWERTYUIOP” idi

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Alınan ilk domain

İnternetin alınan ilk domain uzantısı bilgisayar üreticisi Symbolics şirketi tarafından 15 Mart 1985 tarihinde alındı.Alınan ilk domain "symbolics.com" oldu.

İnternete yüklenen ilk fotoğraf

İnternete yüklenen ilk fotoğraf CERN çalışanı kadınlardan oluşan Les Horribles Cernettes isimli müzik grubuna ait bu fotoğraftır.Fotoğraf 1992 yılında WWW'nin mucidi Tim Berners-Lee tarafından internete yüklenmiştir.

İlk emojiler

İnternetin ilk emojileri 1999 yılında Japon Shigetaka Kurita tarafından tasarlanmıştır.

İlk tweet

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey Mart 2006'da 'Jack' kullanıcı adına sahip hesabından ilk tweeti attı.Jack Dorsey'in attığı ilk tweet "just setting up my twttr" oldu.

İlk instagram paylaşımı

Instagram'ın ilk gönderisi 17 Temmuz 2010'da atıldı.İlk gönderiyi instagram kurucularından Kevin Systrom attı.