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    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet...

    İnternet dünyasının en popüler ilklerini sizler için derledik.İşte internet dünyasının ilkleri..
    • 25.08.2022 - 12:44
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 12:54
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    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet...

    Hayatımızın vazgeçilmezi olan internet bundan yıllar önce hayatımıza girdi ve bugün artık herşeyi arayıp bulabildiğimiz bir dünya haline dönüştü.

    Peki şimdilerde en çok kullandığımız internet teknolojilerinin ilk çıkış olaylaarı nasıl oldu.İşte merak ettikleriniz.

    İnternet dünyasının bazı ilkleri şu şekilde;

    İlk arama motoru

    İnternetin ilk arama motoru 1990 yılında üniversite öğrencisi Alan Emtage tarafından kurulan 'Archie' isimli arama motorudur.

    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet... #1

    İlk e-posta

    İnternette atılan ilk e-posta yazılımcı Ray Tomlinson tarafından 1971'de gönderildi. İlk e-postanın içeriği ise “QWERTYUIOP” idi

    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet... #2.

    Alınan ilk domain

    İnternetin alınan ilk domain uzantısı bilgisayar üreticisi Symbolics şirketi tarafından 15 Mart 1985 tarihinde alındı.Alınan ilk domain "symbolics.com" oldu.

    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet... #3

    İnternete yüklenen ilk fotoğraf

    İnternete yüklenen ilk fotoğraf CERN çalışanı kadınlardan oluşan Les Horribles Cernettes isimli müzik grubuna ait bu fotoğraftır.Fotoğraf 1992 yılında WWW'nin mucidi Tim Berners-Lee tarafından internete yüklenmiştir.

    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet... #4

    İlk emojiler

    İnternetin ilk emojileri 1999 yılında Japon Shigetaka Kurita tarafından tasarlanmıştır.

    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet... #5

    İlk tweet

     

    Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey Mart 2006'da 'Jack' kullanıcı adına sahip hesabından ilk tweeti attı.Jack Dorsey'in attığı ilk tweet "just setting up my twttr" oldu.

     

    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet... #6

    İlk instagram paylaşımı

    Instagram'ın ilk gönderisi 17 Temmuz 2010'da atıldı.İlk gönderiyi instagram kurucularından Kevin Systrom attı.

    İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet... #7


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