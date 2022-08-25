- Haberler
- Teknoloji Haberleri
- İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet...
İnternet tarihinin bazı ilkleri! Atılan ilk e-posta, atılan ilk tweet...
- 25.08.2022 - 12:44
- Güncelleme : 25.08.2022 - 12:54
Hayatımızın vazgeçilmezi olan internet bundan yıllar önce hayatımıza girdi ve bugün artık herşeyi arayıp bulabildiğimiz bir dünya haline dönüştü.
Peki şimdilerde en çok kullandığımız internet teknolojilerinin ilk çıkış olaylaarı nasıl oldu.İşte merak ettikleriniz.
İnternet dünyasının bazı ilkleri şu şekilde;
İlk arama motoru
İnternetin ilk arama motoru 1990 yılında üniversite öğrencisi Alan Emtage tarafından kurulan 'Archie' isimli arama motorudur.
İlk e-posta
İnternette atılan ilk e-posta yazılımcı Ray Tomlinson tarafından 1971'de gönderildi. İlk e-postanın içeriği ise “QWERTYUIOP” idi
.
Alınan ilk domain
İnternetin alınan ilk domain uzantısı bilgisayar üreticisi Symbolics şirketi tarafından 15 Mart 1985 tarihinde alındı.Alınan ilk domain "symbolics.com" oldu.
İnternete yüklenen ilk fotoğraf
İnternete yüklenen ilk fotoğraf CERN çalışanı kadınlardan oluşan Les Horribles Cernettes isimli müzik grubuna ait bu fotoğraftır.Fotoğraf 1992 yılında WWW'nin mucidi Tim Berners-Lee tarafından internete yüklenmiştir.
İlk emojiler
İnternetin ilk emojileri 1999 yılında Japon Shigetaka Kurita tarafından tasarlanmıştır.
İlk tweet
İlk instagram paylaşımı
Instagram'ın ilk gönderisi 17 Temmuz 2010'da atıldı.İlk gönderiyi instagram kurucularından Kevin Systrom attı.