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    iOS 13.5 batarya performans testi

    iAppleBytes, iOS 13.5 güncellemesinin iPhone modellerine olan batarya ömrü etkisini test etti.
    • Haber Merkezi
    • 26.05.2020 - 15:32
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    iOS 13.5 batarya performans testi

    Apple, kısa bir süre önce destekleyen iPhone modelleri için  iOS 13.5 güncellemesini yayınlamıştı.

    iAppleBytes kanalı, söz konusu güncellemenin batarya performansına olan etkisini birkaç farklı iPhone modeli ile test etti.

    iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone SE 2020 modellerine yüklenen iOS 13.5 güncellemesinin batarya ömrü testini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

    iOS 13.5 batarya performans testi - VİDEO

    KAZANAN iPHONE 11 OLDU

    iOS 13.5 batarya testine 6 saat 34 dakika dayanan iPhone 11, testin en başarılı iPhone modeli oldu.

    İkinci sırada ise 6 saat 2 dakikalık performansıyla iPhone XR yer aldı. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa çıkardığı 2020 iPhone SE modeli ise 4 saat 12 dakika dayanabildi.

    Instagram: @eshteknoloji

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