iOS 13.5 batarya performans testi

iAppleBytes, iOS 13.5 güncellemesinin iPhone modellerine olan batarya ömrü etkisini test etti.

Apple, kısa bir süre önce destekleyen iPhone modelleri için iOS 13.5 güncellemesini yayınlamıştı.

iAppleBytes kanalı, söz konusu güncellemenin batarya performansına olan etkisini birkaç farklı iPhone modeli ile test etti.

iPhone SE, iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8, iPhone XR, iPhone 11 ve iPhone SE 2020 modellerine yüklenen iOS 13.5 güncellemesinin batarya ömrü testini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.

KAZANAN iPHONE 11 OLDU

iOS 13.5 batarya testine 6 saat 34 dakika dayanan iPhone 11, testin en başarılı iPhone modeli oldu.

İkinci sırada ise 6 saat 2 dakikalık performansıyla iPhone XR yer aldı. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa çıkardığı 2020 iPhone SE modeli ise 4 saat 12 dakika dayanabildi.