iOS 13.6.1 güncellemesi yayınlandı

ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone'lardaki bazı küçük sorunları gideren iOS 13.6.1 güncellemesini, destekleyen modeller için kullanıma sundu.

Apple'ın; iOS 13 güncellemesini destekleyen iPhone modelleri için yayınlamasının ardından kullanıcılar birçok sorunla karşılaşmış ve şirket daha sonra hızlı bir şekilde yeni iOS güncellemeleriyle, iPhone'larda meydana gelen birçok sorunu çözüme kavuşturmuştu.

Şirket, şimdi de iOS 13.6.1 güncellemesini yayınlayarak iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı küçük hataları giderdi.

iOS 13.6.1 İLE GİDERİLEN SORUNLAR

Güncelleme ile birlikte, bazı iPhone ekranlarında görülen yeşil ekran sorunu tamamen ortadan kalkı.

Ayrıca güncelleme ile birlikte, kendi kendine devre dışı kalan "Maruz Kalma Bildirimleri Sistemi"ndeki hata da giderildi.

Kullanılabilir depolama alanı azaldığında gerekli olmayan sistem veri dosyalarının otomatik olarak silinmesini engelleyen bir sorun da yeni güncelleme ile giderilen hatalar arasında yer alıyor.





Apple'ın iOS 13.6.1 güncellemesi, dünya genelindeki iPhone kullanıcılarına sunuldu. Güncellemenin size ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.