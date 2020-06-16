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    iOS 14 ile iPhone'lara arama kaydetme özelliği gelecek

    iOS 14 ile iPhone'lara arama kaydetme özelliği gelecek

    IT Home'un raporuna göre, iOS 14 ile birlikte iPhone kullanıcılarına dahili bir arama kaydetme özelliği sunulacak.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2020 - 17:04
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    iOS 14 ile iPhone'lara arama kaydetme özelliği gelecek

    Apple; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansının, 22 Haziran'da sanal ortamda başlayacağını duyurmuştu.

    Söz konusu konferansta tanıtılması beklenen iOS 14 sürümünün ise gelecek iPhone 12 serisi ile birlikte eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

    ARAMA KAYDETME ÖZELLİĞİ GELECEK

    iOS 14 ile ilgili şu an için bilgiler kısıtlı olsa da IT Home'un raporuna göre yeni güncelleme, dahili bir arama kaydetme özelliğini içeriyor. Ayrıca bu özelliğe ait bir ekran görüntüsü de iOS 14'ün geliştirici sürümünde ortaya çıktı.

    ios14

    Telefonun ses ayarları kısmında bulunan  "Telefon ve Facetime Aramaları" altında yer alacak arama kaydetme özelliği, "bu cihazdaki tüm gelen ve giden çağrıların kaydedilmesini sağlar" açıklamasıyla karşımıza çıkıyor.

    Bazı ülkelerde arama kaydetme işlemi yasal olmadığı için Apple'ın şimdiden yasalara uygun bir altyapı oluşturmaya çalıştığı da söyleniyor.

    Apple'ın 22 Haziran'da başlayacak geliştirici konferansıyla ilgili yeni gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

    Instagram: @eshteknoloji

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