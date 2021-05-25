iOS 14.6 güncellemesi yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen tüm yenilikler

Apple, iOS 14.6 güncellemesini iPhone modelleri için kullanıma sundu. Güncelleme ile gelen yenilikleri sizler için derledik.

Apple'ın 22 Haziran 2020'de düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, aylardır güncelleniyor ve şimdi işletim sisteminin son sürümü iOS 14.6 kullanıma sunuldu.

Yeni güncelleme, her ne kadar çok önemli özelliklerle gelmese de yine de bazı kullanıcıları mutlu edebilecek gelişmeler var.

APPLE CARD AİLE

Apple, nisan ayında duyurmuş olduğu Apple Card Aile'yi iOS 14.6 ile birlikte resmen yayınladı. Bu özellik, tek bir Apple Card'ın birden fazla aile üyesi tarafından kullanılmasını sağlıyor.

Ayrıca yeni özellikle birlikte ebeveynler, çocuklar için harcama limitleri belirleyebilecek.

iOS 14.6 ile gelen bir başka özellik ise Podcast uygulaması için abonelik sistemi. Bu özellikle birlikte, podcast yayıncıları dinleyicilerinden abonelik geliri elde edebilecek.

Apple, son işletim sistemi güncellemesinde eşya takip aracı AirTag için de küçük bir özellik kullanıma sundu.

Artık AirTag sahipleri, Kayıp Modu için telefon numarasının yanına ek olarak bir e-posta adresi ekleyebilecek.

iOS 14.6 İLE GİDERİLEN SORUNLAR

Apple, iOS 14.6 güncellemesi ile bazı sorunları da giderdi. Güncelleme ile giderilen hatalar şu şekilde:

Apple Watch’ta iPhone’u Kilitle kullanıldıktan sonra, Apple Watch ile kilit açmanın çalışmaması.

Anımsatıcıların boş satır olarak görünmesi.

Arama engelleme genişletmelerinin Ayarlar’da görünmemesi.

Etkin arama sırasında kimi zaman Bluetooth aygıtlarının bağlantısının kesilmesi veya sesin farklı bir aygıta gönderilmesi.

iPhone’un başlangıç sırasında performans düşüklüğüyle karşılaşması.





iOS 14.6 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

iOS 14.6 güncellemesi telefonunuza ulaştığında gelen bildirime dokunarak ya da Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemeyi telefonunuza yükleyebilirsiniz.