iOS 14.8.1 güncellemesi yayınlandı: İşte yenilikler

Apple, herhangi bir nedenden ötürü iOS 15'e geçmeyen kullanıcılar için iOS 14.8.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Apple'ın 22 Haziran 2020'de düzenlediği geliştiriciler konferansında tanıtılan iOS 14, aylardır güncelleniyor ve şimdi işletim sisteminin son sürümü iOS 14.8.1 kullanıma sunuldu.

Yeni güncelleme, özellikle iOS 15'e geçemeyen veya geçmek istemeyen kullanıcılar için bir dizi güvenlik iyileştirmeleri sunuyor.

TAMAMEN GÜVENLİK ODAKLI

Apple, önemli güvenlik güncellemelerini iOS 14'e de getireceğini söylemişti. Bu kapsamda yayınlanan ve 200MB olan iOS 14.8.1, iOS 15'in güvenlik özelliklerini eski iPhone'lara getiriyor.

iOS 14.8.1 GÜNCELLEMESİ NASIL YÜKLENİR

iOS 14.8.1 güncellemesi telefonunuza ulaştığında gelen bildirime dokunarak ya da Ayarlar>Genel>Yazılım Güncellemeleri yolunu izleyerek güncellemeyi telefonunuza yükleyebilirsiniz.