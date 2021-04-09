iOS 15, Face ID ve Touch ID'yi birleştirebilir

Gelen bilgilere göre Apple, iOS 15 ile birlikte Face ID ve Touch ID'yi birleştirip çift biyometrik kimlik doğrulamaya izin verecek.

Apple'ın eylül ayında yayınlamayı planladığı iOS 15 güncellemesi ile ilgili ilk resmi bilgiler, şirketin 7 Haziran'da düzenleyeceği WWDC 2021 geliştirici konferansında karşımıza çıkacak.

Ancak yayınlanan yeni bir rapor, iOS 15 ile gelecek bazı özelliklere kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

Bildiğiniz gibi Apple, 2017'de yüz tanıma özellikli yeni iPhone X'i tanıttığında Touch ID'den vazgeçmiş ve daha sonraki modellerde yalnızca Face ID'ye yer vermişti. Bu nedenle şu anda parmak izi sensörü yalnızca eski modellerde ve 2020 iPhone SE'de bulunuyor.

Şirkete yakın kaynaklara göre, eylül ayında tanıtılacak iPhone 13 ile birlikte Touch ID geri gelecek ve parmak izi okuyucusu ekranın altına yerleştirilecek.

FACE ID VE TOUCH ID BİRLEŞEBİLİR

Gelen bilgilere göre Apple, hem Touch ID hem de Face ID bulunacak iPhone 13'te ekstra bir güvenlik sunmak için iki özelliği birleştirecek. Bu sayede kullanıcılar, çift biyometrik kimlik doğrulama özelliğine kavuşacak.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı 7 Haziran'da başlayacak.

Apple'ın WWDC 2021 etkinliği kapsamında, her zaman olduğu gibi daha çok yazılım platformlarına odaklanması bekleniyor. Bu nedenle yeni özellikle ilgili resmi bilgiler, 7 Haziran'da belli olabilir.