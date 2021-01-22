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    iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri sızdırıldı

    Haziran ayında karşımıza çıkması beklenen iOS 15 güncellemesinin, hangi iPhone modellerine geleceği ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 12:31
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    iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri sızdırıldı

    iOS 14, Apple'ın koronavirüs nedeniyle Haziran 2020'ye ertelediği geliştiriciler konferansında resmen tanıtılmıştı.

    Apple, destekleyen iPhone modelleri için iOS 14 güncellemesini ise geçtiğimiz eylül ayında ülkemizdeki iPhone kullanıcılarına sunmuştu.

    ABD'li şirket, şimdi de bu yıl kullanıma sunacağı iOS 15 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Tanıtım tarihi yaklaşırken, güncellemeyi alacak iPhone modelleri de sızdırıldı.

    iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri sızdırıldı #1

    iOS 15 ALACAK iPHONE MODELLERİ

    Gelen bilgilere göre Apple, iOS 15 ile birlikte artık bazı modellere destek vermeyi bırakacak. Bu modellerin iPhone 6S ve iPhone 6S Plus olacağı belirtiliyor. Ayrıca iPad mini 4, iPad Air 2 ve iPad 5 modellerinin de güncellemeyi almayacağı söyleniyor.

    Bu modeller haricinde, iOS 15 güncellemesi alacak iPhone modelleri şu şekilde sıralanıyor:

    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone SE 2020
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 8
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 7

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