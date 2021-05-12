iOS 15 güncellemesi alması beklenen iPhone modelleri

Haziran ayında karşımıza çıkması beklenen iOS 15 güncellemesini alacak muhtemel iPhone modelleri ortaya çıktı.

iOS 14, Apple'ın koronavirüs nedeniyle Haziran 2020'ye ertelediği geliştiriciler konferansında resmen tanıtmış ve eylül ayınfa iPhone kullanıcılarına sunmuştu.

ABD'li şirket, şimdi de bu yıl kullanıma sunacağı iOS 15 güncellemesi üzerinde çalışıyor. Yeni güncellemenin, haziranda düzenlenecek WWDC 2021 geliştirici konferansında resmen tanıtılması bekleniyor.

Tanıtım tarihi yaklaşırken, güncellemeyi alacak iPhone modelleri hakkında yeni sızıntılar gelmeye başladı.

iOS 15 GÜNCELLEMESİ ALMASI BEKLENEN iPHONE'LAR

Gelen bilgilere göre, iOS 15 güncellemesi alması muhtemel iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 13 serisi

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE 2 2020

Gelen bilgilere bakılırsa Apple; iPhone 6s, iPhone 6s Plus ve iPhone SE (birinci nesil) gibi eski iPhone'lara yönelik desteğini iOS 15 ile birlikte sonlandıracak.

iOS 15'in, Denetim Merkezi’nden erişilebilen gelişmiş bildirim ayarlarına ve güncellenmiş kilit ekranına sahip olacağı belirtiliyor.

Ayrıca yeni güncelleme ile birlikte Apple'ın, rakipleriyle rekabet edebilmek için iMessage uygulamasına da büyük bir güncelleme getireceği söyleniyor.

Son olarak, yukarıdaki listenin henüz Apple tarafından resmi olarak onaylanmadığını hatırlatalım.