iOS 15 kullanım oranı iOS 14'ün gerisinde kaldı

iOS 14’te yüzde 41.97'ye ulaşan kullanım oranı, iOS 15 güncellemesinde yüzde 22'lerde kaldı.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz haftalarda yayınlanmıştı. iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, görünüşe göre pek de bekleneni veremedi.

Kullanıcı etkileşimlerini analiz eden Mixpanel’e göre, 20 Eylül’de yayınlanan İOS 15 güncellemesine geçiş yapan kullanıcıların yüzde 20’si çeşitli hatalarla karşılaştı ve yeni sürümden memnun kalmadı.

GEÇİŞ ORANI DÜŞÜK KALDI

Apple’ın geçtiğimiz yıl yayınladığı iOS 14 güncellemesine geçiş oldukça hızlı ve büyük olmuştu. Ancak iOS 15 verilerine baktığımızda, oranların yarıya düştüğünü görüyoruz.

MixPanel verilerine göre, geçtiğimiz yıl yayınlanan iOS 14 sürümünü 48 saat içerisinde kullanıcıların yüzde 14.68’i yüklerken, bu oran iOS 15’te yüzde 8.59'da kaldı.

iOS 14’te yüzde 41.97'ye ulaşan kullanım oranı, iOS 15 güncellemesinde yüzde 22'lere kadar düştü.

iOS 15'e geçişlerin bu kadar düşük oranda kalmasının en büyük sebebi ise yaşanan kötü deneyimler ve ortaya çıkan hatalar.