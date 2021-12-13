iOS 15.2 ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu

iOS 15.2 ile iPhone'lara gelecek yenilikler belli oldu

Apple'ın yakında yayınlayacağı iOS 15.2 güncellemesiyle iPhone'lara gelecek yenilikleri derledik.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz aylarda yayınlanmıştı. ABD'li şirket, daha sonra birçok ek güncelleme sunarak bazı hataları gidermişti.

ABD'li şirket, şimdi de sıradaki büyük güncelleme olan iOS 15.2 üzerinde çalışıyor.

Apple, 10 Aralık'ta iOS 15.2'nin Release Candidate (sürüm adayı) beta sürümlerini yayınlanmıştı. Bu da kararlı sürümün yakında kullanıma sunulacağı anlamına geliyor.

Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile akıllı telefon ve tablet kullanıcılarına yeni özellikler sunacak. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.





iOS 15.2 İLE iPHONE'LARA GELECEK YENİLİKLER

İşletim sisteminin yeni sürümü, çocuklar tarafından kullanılan cihazlar için Mesajlar uygulamasında müstehçen görüntü taraması ile gelecek.

Görüntü algılama, Mesajlar uygulaması aracılığıyla alınan ve gönderilen resimlerdeki müstehcen içeriği tarayarak çocukları uygunsuz görüntülerden korumayı amaçlıyor.

Sistem çıplak bir görüntü algıladığında resim bulanıklaştırılacak ve çocuk, içeriğe bakmadan önce uyarılacak.

Sistemin fotoğrafları tararken, çocuk cinsel istismarına ilişkin resimlerin bulunduğu bir veri tabanındaki fotoğraflarla karşılaştırılacağı ve planın başlangıçta yalnızca ABD’deki mobil cihazlara uygulanmasının beklendiği belirtildi.

ELEŞTİRİ ALIYOR

Ancak bu özellik, şimdiden birçok güvenlik uzmanınca eleştiriliyor. Güvenlik araştırmacıları, hükümetlerin bu yöntemi kullanarak vatandaşların kişisel verilerine erişmesinden endişe duyuyor. Ancak Apple'a göre verilerin hükümetlerle paylaşılması söz konusu değil.





SİSTEM NASIL ÇALIŞACAK

Kolluk kuvvetlerinde, bilinen çocuk cinsel istismarı görüntülerinin sayısal kodlara dönüştürüldüğü arşivler var. Bu kodlarla herhangi bir fotoğrafın o arşivdeki görüntülerle eşleşip eşleşmediği anlaşılabiliyor.

Apple da NeuralHash adındaki benzer bir arşiv sistemini kullanarak iPhone'lardaki muhtemel çocuk istismarı fotoğraflarını yakalamayı planlıyor.

Kullanıcıların gönderdiği fotoğraflar da kodlara dönüştürülerek arşivdekilerle karşılaştırılacak ve fotoğrafa çıplak gözle bakılmadan, istismar içerip içermediği tespit edilebilecek.

iOS 15.2 ile birlikte gelen diğer bir özellik ise kamera arayüzüne "makro modunu" açıp kapatmayı mümkün kılacak yeni bir dokunmatik tuş.

Ayrıca yeni gelecek Uygulama Gizlilik Raporu ile uygulamaların son yedi gün içinde konumunuza, fotoğraflarınıza, kameranıza, mikrofonunuza ve kişilerinize ne sıklıkta eriştiğini ayrıntılı olarak görebileceksiniz.

iOS 15.2 ile ayrıca vefat durumunda hesabınıza erişebilmesini istediğiniz kişileri dijital varisler olarak atayabilmenizi sağlayan Dijital Miras özelliği de kullanıma sunulacak.