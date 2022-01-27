iOS 15.3 yayınlandı: İşte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iPhone'lar için iOS 15.3 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle düzeltilen sorunları derledik.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.

ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.3 güncellemesini kullanıma sundu. Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu.

iOS 15.3 NELER YENİ

iOS 15.3 güncellemesi, yenilikten çok iPhone ve iPad’lerde tespit edilen hataları düzeltmeye odaklanıyor.

Yeni güncelleme, geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız Safari tarayıcısındaki bir açığı çözüme kavuşturdu.

Bu açık sayesinde korsanlar, kullanıcıların arama geçmişi ve Google hesap bilgileri gibi kişisel verilerini çalabiliyordu.

Öte yandan Apple, iOS 15.3 güncellemesiyle buna benzer 10 farklı güvenlik sorununu giderdiğini duyurdu.

Apple ayrıca, bu açıkları giderdiği için telefonların iOS 15.3'e mutlaka güncellenmesi gerektiğini söylüyor.

iPhone modellerine göre boyutu 1 GB civarında değişen iOS 15.3 güncellemesini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme seçeneğine giderek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.

iOS 15.3 ALAN iPHONE MODELLERİ