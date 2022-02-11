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    iOS 15.3.1 güncellemesi yayınlandı: işte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple, iPhone'lar için iOS 15.3.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle düzeltilen sorunları derledik.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2022 - 11:26
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    iOS 15.3.1 güncellemesi yayınlandı: işte iPhone'lara gelen yenilikler

    Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.

    ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.3.1 güncellemesini kullanıma sundu.

    Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu.

    iOS 15.3.1 NELER YENİ

    iOS 15.3.1 güncellemesi, yenilikten çok iPhone ve iPad’lerde tespit edilen hataları düzeltmeye odaklanıyor.

    Örneğin, kötü amaçlı web içeriğinin rastgele kod yürütmesine yol açan WebKit hatası bu güncellemeyle giderildi.

    apple

    iOS 15.3.1 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre Braille ekranlarının yanıt vermesini kesmesine neden olabilen bir sorunu da düzeltiyor.

    YENİ AIRTAG ÖNLEMİ

    Apple, güncelleme ile eşya takip cihazı AirTag için de bazı önlemler duyurdu. Son zamanlarda AirTag ile kişilerin gizlice takip edilmesi, şirketin yeni önlemler almasını sağladı.

    Artık kullanıcılar, üzerlerinde ya da yakınlarında bir AirTag olduğu zaman daha hızlı bildirim alabilecek.

    Apple, iPhone 11 ve üzeri cihazlar için hassas konum belirleme özelliğini de aktif etti. Artık AirTag sahibi olmayan iPhone sahipleri, üzerlerindeki veya yakınlardaki sahibi olmadıkları AirTag’in yerini kolaylıkla bulabilecek.

    airtag

    iPhone modellerine göre boyutu 250 MB civarında değişen iOS 15.3.1 güncellemesini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme seçeneğine giderek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.

    iOS 15.3.1 ALAN iPHONE MODELLERİ

    • Phone 13
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 12
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 11
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone XS
    • iPhone XS Max
    • iPhone XR
    • iPhone X
    • iPhone 8
    • iPhone 8 Plus
    • iPhone 7
    • iPhone 7 Plus
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus
    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone SE (2. nesil)
    • iPod touch (7. nesil

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