iOS 15.3.1 güncellemesi yayınlandı: işte iPhone'lara gelen yenilikler

Apple, iPhone'lar için iOS 15.3.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle düzeltilen sorunları derledik.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi.

ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.3.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu.

iOS 15.3.1 NELER YENİ

iOS 15.3.1 güncellemesi, yenilikten çok iPhone ve iPad’lerde tespit edilen hataları düzeltmeye odaklanıyor.

Örneğin, kötü amaçlı web içeriğinin rastgele kod yürütmesine yol açan WebKit hatası bu güncellemeyle giderildi.





iOS 15.3.1 güncellemesi, Apple'ın sürüm notlarına göre Braille ekranlarının yanıt vermesini kesmesine neden olabilen bir sorunu da düzeltiyor.

YENİ AIRTAG ÖNLEMİ

Apple, güncelleme ile eşya takip cihazı AirTag için de bazı önlemler duyurdu. Son zamanlarda AirTag ile kişilerin gizlice takip edilmesi, şirketin yeni önlemler almasını sağladı.

Artık kullanıcılar, üzerlerinde ya da yakınlarında bir AirTag olduğu zaman daha hızlı bildirim alabilecek.

Apple, iPhone 11 ve üzeri cihazlar için hassas konum belirleme özelliğini de aktif etti. Artık AirTag sahibi olmayan iPhone sahipleri, üzerlerindeki veya yakınlardaki sahibi olmadıkları AirTag’in yerini kolaylıkla bulabilecek.

iPhone modellerine göre boyutu 250 MB civarında değişen iOS 15.3.1 güncellemesini Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme seçeneğine giderek iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.

iOS 15.3.1 ALAN iPHONE MODELLERİ