iOS 15.4 genel beta sürümü nasıl yüklenir

Henüz yayınlanmayan iOS 15.4 beta sürümünü nasıl yükleyebileceğinizi anlattık.

Apple'ın mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan iOS 15.4, Face ID'yi maske ile kullanma ve bazı yeni emojiler gibi birkaç yeni özellikle gelecek.

Henüz iPhone'lara gelmeyen iOS 15.4 ü kullanmak ve yeni özellikleri herkesten önce denemek isterseniz, genel beta sürümünü iPhone'unuza yükleyebilirsiniz.

Başlamadan önce, iOS 15.4 beta güncellemesi ile ilgili bazı uyarılarımız var. Bu sürümler, genel kullanım için kararlı görünebilir, ancak bazı hatalar içerebilirler.

Son olarak yüklemeye karar verirseniz, işlerin kötü gitmesi durumunda cihazınızın verilerini yedeklemenizi öneriyoruz.

Ayrıca, sahip olduğunuz telefona bağlı olarak bazı yeni özellikler kullanılamayabilir. Örneğin, iPhone 12 veya daha yeni bir telefonunuz yoksa “Face ID'yi Maskeyle Kullan” özelliğini kullanamazsınız.

Son olarak, iOS 15.4 beta güncellemesini kullanabilmek için, aşağıdaki telefonlardan birine ihtiyacınız var.

Phone 13, iPhone 13 Pro

iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max

iPhone X, iPhone XR

iPhone 8, iPhone 8 Plus

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone 6S, iPhone 6S Plus

iPhone SE (birinci ve ikinci nesil)

iPod Touch (yedinci nesil)

iOS 15.4 BETA NASIL YÜKLENİR

1- Telefonunuzun Safari tarayıcısından Apple'ın beta yazılım portalına gidin ve Apple Kimliğinizle giriş yapın.

2- Henüz kaydetmediyseniz, "Enroll Your Devices" seçeneğine dokunun ve telefonunuzu kaydettirin.

3- Sonraki sayfada en soldaki seçenek olan “iOS”i seçin. Bu sekmenin en başında, işleme başlamadan önce her ihtimale karşı cihazınızın yedeğini almanıza yönelik bir hatırlatma göreceksiniz.

4- "Download profile” yazan bir düğme bulana kadar aşağı kaydırın, ardından buna dokunun. Hemen ardından web sitesinin bir konfigürasyon profili indirmeye çalıştığını söyleyen bir uyarı karşınıza çıkacak.

5- “İzin ver”i seçin. Yeni profili Ayarlar uygulamasından ayarlayabileceğinizi söyleyen bir açılır pencere göreceksiniz.

6- Ayarlar uygulamasını açın. En üste yakın bir yerde “Profil İndirildi” adlı yeni bir bölüm göreceksiniz. Bunu seçin ve beta yazılımını indirin. Profilin etkinleştirilmesi için telefonunuzu yeniden başlatmanız gerekebilir.





7- Telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu takip edin ve iOS 15.4 güncellemesini kurun.