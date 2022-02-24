iOS 15.4 ile Siri'ye cinsiyetsiz ses eklendi

Apple'ın sesli asistanı Siri, iOS 15.4'ün son beta sürümüyle birlikte cinsiyetsiz sese kavuştu.

Apple'ın mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan iOS 15.4, Face ID'yi maske ile kullanma ve bazı yeni emojiler gibi birkaç yeni özellikle gelecek.

Aynı zamanda Apple, iOS 15.4 güncellemesi ile birlikte yeni bir özelliği daha kullanıma sunacak.

SIRI'YE CİNSİYETSİZ SES EKLENDİ

iOS 15.4'ün son beta sürümü, Siri sesli asistanına beşinci bir Amerikalı ses ekliyor. Apple'ın kullanıcı arayüzünde bu ses basit bir şekilde "Voice 5" olarak adlandırıyor.

LGBTQ+ topluluğunun bir üyesi tarafından kaydedildiği Apple tarafından doğrulan söz konusu sesin, cinsiyetsiz olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Apple, iOS 15.4 güncellemesiyle gelecek emojilerin arasına hamile adamı da eklemişti.

Ancak iki yeni hamile erkek emojisi, çok yemek yemenin neden olduğu dolu bir mideyi göstermenin bir yolu olarak da kullanılabilir.



