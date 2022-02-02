iOS 15.4, tüm uygulamalara 120Hz desteği getiriyor

Geliştiriciler için paylaşılan iOS 15.4 beta güncellemesinde, 120Hz desteğinin tüm uygulamalara gelmesi bekleniyor.

Apple'ın mobil işletim sisteminin bir sonraki sürümü olan iOS 15.4, Face ID'yi maske ile kullanma ve bazı yeni emojiler gibi birkaç yeni özellikle gelecek.

Aynı zamanda Apple, iOS 15.4 güncellemesi ile birlikte yeni bir özelliği daha kullanıma sunacak.

Apple’ın yeni iPhone 13 Pro ve Pro Max modellerinde bulunan 120Hz desteği, birçok kullanıcı tarafından olumlu olarak karşılansa da bu destek şu anda yalnızca belirli uygulamalarda var.

TÜM UYGULAMALARA 120HZ GELİYOR

Ancak yeni güncelleme, 10Hz yenileme özelliğinin tüm uygulamalarda kullanılmasını sağlayacak.

120Hz desteğinin uygulamalarda otomatik olarak çalışıp çalışmayacağı şimdilik bilinmiyor.

Geliştiriciler için paylaşılan yeni güncellemenin, yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.



