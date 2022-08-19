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- iOS 15.6.1 güncellemesi yayınlandı: Apple hemen yüklemenizi öneriyor
iOS 15.6.1 güncellemesi yayınlandı: Apple hemen yüklemenizi öneriyor
- Haber Merkezi
- 19.08.2022 - 10:00
Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi. ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.6.1 güncellemesini kullanıma sundu.
Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu.
iOS 15.6.1 ile gelen yenilikler
Son derece önemli güvenlik yamaları içeren iOS 15.6.1 sürümünün cihazlara bir an önce yüklemesi tavsiye ediliyor.
Güncelleme rastgele kod yürütülmesine yol açabilecek çekirdek ve WebKit güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlandı.
Apple, bu güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanılmış olabileceğini kabul ediyor. Bu nedenle güncellemeyi bir an önce yüklemeniz oldukça önemli.
iOS 15.6.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.
iOS 15.6.1 alan iPhone'lar
- Phone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8
- iPhone 8 Plus
- iPhone 7
- iPhone 7 Plus
- iPhone 6s
- iPhone 6s Plus
- iPhone SE (1. nesil)
- iPhone SE (2. nesil)
- iPhone SE (3. nesil)
- iPod touch (7. nesil)
Apple, iOS 16 güncellemesini iPhone 8 ve üzeri iPhone modelleri için eylülde yayınlayacak. Bu nedenle iOS 15.6.1 güncellemesi; iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7, Plus ve iPhone SE (1. nesil) için son iOS güncellemesi oldu.