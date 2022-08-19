iOS 15.6.1 güncellemesi yayınlandı: Apple hemen yüklemenizi öneriyor

Apple, iPhone'lar için iOS 15.6.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncellemeyle gelen yenilikleri derledik.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, yeni sürüme güncellendi. ABD'li şirket, desteklenen modeller için iOS 15.6.1 güncellemesini kullanıma sundu.

Apple, mobil işletim sisteminin yeni versiyonu ile iPhone kullanıcılarının karşılaştığı bazı hataları çözüme kavuşturdu.

iOS 15.6.1 ile gelen yenilikler

Son derece önemli güvenlik yamaları içeren iOS 15.6.1 sürümünün cihazlara bir an önce yüklemesi tavsiye ediliyor.

Güncelleme rastgele kod yürütülmesine yol açabilecek çekirdek ve WebKit güvenlik açıklarını kapatmak için yayınlandı.

Apple, bu güvenlik açıklarından aktif olarak yararlanılmış olabileceğini kabul ediyor. Bu nedenle güncellemeyi bir an önce yüklemeniz oldukça önemli.

iOS 15.6.1 güncellemesini yüklemek için Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme yolunu izleyebilirsiniz.

iOS 15.6.1 alan iPhone'lar

Phone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE (1. nesil)

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

iPod touch (7. nesil)

Apple, iOS 16 güncellemesini iPhone 8 ve üzeri iPhone modelleri için eylülde yayınlayacak. Bu nedenle iOS 15.6.1 güncellemesi; iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7, Plus ve iPhone SE (1. nesil) için son iOS güncellemesi oldu.