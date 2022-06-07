iOS 16 güncellemesi alacak iPhone modelleri belli oldu

Apple, dün akşam düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC 2022) iOS 16'yı tanıttı. İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6-10 Haziran tarihleri gerçekleşiyor.

Dün akşam 20.00'de başlayan etkinlikte Apple, kendi yazılımlarının yeni sürümlerini tanıttı. Bu yazılımlar arasında en çok merak edilen ise iOS 16 oldu. Apple'ın iOS işletim sisteminin bir sonraki büyük sürümü, önemli geliştirmeler içeriyor.

Şirket, her ne kadar iOS 16 güncellemesini eylül ayındaki iPhone 14 modelleriyle birlikte piyasaya sürecek olsa da güncellemenin hangi modellere geleceği belli oldu.

İOS 16 alacak iPhone modelleri

iOS 15 alan iPhone 7, iPhone 7 Plus ve ikinci nesil iPhone SE modelleri, ne yazık ki iOS 16 güncellemesini alamayacak. iOS 16 gelecek telefonlar ise şu şekilde: