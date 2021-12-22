iOS 16 güncellemesi almayacağı iddia edilen iPhone modelleri

Yeni ortaya atılan iddialara göre Apple, iOS 15 güncellemesi alan üç iPhone modelini iOS 16'ya güncellemeyecek.

Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunulmuştu.

iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle birlikte yerini iOS 16'ya bırakacak.

Yeni güncellemenin tanıtılmasına aylar var, ancak şimdiden bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

iOS 16, ÜÇ iPHONE'A GELMEYEBİLİR

iPhonesoft'un iddiasına göre, iOS 15 güncellemesi alan üç iPhone modeli iOS 16'yı desteklemeyecek. Yayınlanan raporda, iOS 16'nın en az A10 Fusion işlemci gerektireceği belirtiliyor.

iOS 16 güncellemesini alamayacağı iddia edilen iPhone modelleri ise şöyle:

iPhone SE (1. nesil)

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.