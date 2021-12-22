Euro
14.1754
-0.24%
Dolar
12.5259
-0.31%
Altın
721.1250
0.13%
Borsa
1,819.59
-3.83%
Bitcoin
639.896
-5.42%
BTXN Coin
38.34
-0.07%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    iOS 16 güncellemesi almayacağı iddia edilen iPhone modelleri

    Yeni ortaya atılan iddialara göre Apple, iOS 15 güncellemesi alan üç iPhone modelini iOS 16'ya güncellemeyecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.12.2021 - 13:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iOS 16 güncellemesi almayacağı iddia edilen iPhone modelleri

    Apple'ın; desteklenen iPhone modellerine sunduğu iOS 15 güncellemesi, geçtiğimiz eylül ayında kullanıma sunulmuştu.

    iPhone'lara birçok yeni özellik sunan güncelleme, önümüzdeki eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 14 serisiyle birlikte yerini iOS 16'ya bırakacak.

    Yeni güncellemenin tanıtılmasına aylar var, ancak şimdiden bazı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

    iOS 16, ÜÇ iPHONE'A GELMEYEBİLİR

    iPhonesoft'un iddiasına göre, iOS 15 güncellemesi alan üç iPhone modeli iOS 16'yı desteklemeyecek. Yayınlanan raporda, iOS 16'nın en az A10 Fusion işlemci gerektireceği belirtiliyor.

    iOS 16 güncellemesini alamayacağı iddia edilen iPhone modelleri ise şöyle:

    • iPhone SE (1. nesil)
    • iPhone 6s
    • iPhone 6s Plus

    ios 16

    Ayrıca iOS 16 ile birlikte görücüye çıkması beklenen iPadOS 16'nın da iPad mini 4, iPad Air 2, iPad (5. nesil), iPad Pro (2015) gibi iPad cihazlara yüklenemeyeceği öne sürülüyor.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir