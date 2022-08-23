iOS 16 için tüm çalışmalar tamamlandı: Eylül ayında yayınlanacak

iOS 16 için tüm çalışmalar tamamlandı: Eylül ayında yayınlanacak

Apple mühendisleri iOS 16'nın final sürümü üzerindeki tüm çalışmalarını tamamladı. Şimdi ise eylül ayındaki lansman bekleniyor.

Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, 6 Haziran'da yapıldı.

Etkinlik kapsamında Apple, kendi yazılımlarının yeni sürümlerini tanıttı. Bu yazılımlar arasında en çok merak edilen ise iOS 16 oldu.

Geçtiğimiz ay iPhone 8 ve üzeri modeller için iOS 16 public beta sürümünü yayınlayan Apple, iOS 16'nın kararlı sürümü üzerindeki çalışmalarını da tamamladı.

Eylülde yayınlanacak

Bu da güncellemenin yayınlanmaya hazır olduğu anlamına geliyor. Şirket mobil işletim sisteminin yeni sürümünü eylül ayında kullanıma sunacak.

Merakla beklenen iPhone 14 serisi akıllı telefonların 7 Eylül'de tanıtılması bekleniyor. iOS 16'nın da aynı gün dağıtılması planlanıyor.