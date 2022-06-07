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    iOS 16, kullanıcılara Wi-Fi şifrelerini gösterecek

    Apple'ın dün tanıttığı iOS 16'nın geliştirici ön izleme sürümünde bağlı olunan Wi-Fi ağının şifresini gösteren bir özellik keşfedildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 16:58
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    iOS 16, kullanıcılara Wi-Fi şifrelerini gösterecek

    Apple'ın; iPhone, Apple Watch ve iPad gibi ürünlerin yeni yazılımlarını ve özelliklerini tanıttığı WWDC geliştirici konferansı, dün akşam başladı.

    Etkinlikte Apple, kendi yazılımlarının yeni sürümlerini ve iOS 16 güncellemesini tanıttı. Apple'ın etkinlikte bahsetmediği birçok özellik, iOS 16'nın ilk beta sürümünü yükleyen kullanıcılar tarafından keşfedildi.

    iOS 16 ile gelen yeni Wi-Fi özelliği

    iOS 16'nın Wi-Fi ayarlarında küçük ama oldukça kullanışlı bir özellik dikkat çekiyor. iOS 16 ile kullanıcılar, artık bağlı oldukları Wi-Fi ağının şifresini görebiliyor.

    ios 16

    iOS 16'da Ayarlar uygulamasındaki Wi-Fi bölümüne girdiğinizde, bağlı olduğunuz ağ karşınıza çıkıyor. Bu ağa dokunduğunuzda ise ağın şifresinin olduğu bölüm gizli bir şekilde gösteriliyor.

    Şifreye dokunup; Face ID, Touch ID veya şifre ile kimlik doğrulaması yaptığınızda gizlilik ortadan kalkıyor ve Wi-Fi ağının parolası görülebiliyor.

    iOS 15 ve önceki sürümlerde Wi-Fi şifresi görülemiyordu ve sadece yakınlardaki Apple cihazıyla otomatik olarak paylaşılabiliyordu.


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