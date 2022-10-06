iOS 16.0.3 güncellemesi, iPhone'lardaki birçok sorunu giderecek

Apple'ın yayınlayacağı bir sonraki yazılım güncellemesi iOS 16.0.3 olacak. Güncelleme ile bazı sorunlar giderilecek.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şirket, iOS 16.1 güncellemesi üzerinde çalışmalara devam ederken, bu güncellemeden önce iOS 16.0.3 yayınlanacak. Yeni güncelleme, iOS 16'daki hataları düzeltmeyi amaçlayan yeniliklerle gelecek.

iOS 16.0.3 güncellemesi ile neler değişecek

Kamera titremesi ve kopyala/yapıştır izin ekranının sık görülmesi gibi hataları gideren iOS 16.0.2 güncellemesinin ardından yeni hatalar ortaya çıkmıştı. iOS 16.0.3 güncellemesi ile bu hataların da giderilmesi bekleniyor.

Bir metin dizesinin Mail uygulamasını çökertmesi, sinematik modda çekilen videoları düzenlerken yaşanan sorunlar, CarPlay telefon görüşmeleri sırasında düşük ses seviyesi ve bazı iPhone'larda düşük parlaklıkta ekran titremesi gibi sorunlar giderilecek.

iOS 16.0.3 ile mevcut tüm sorunlar giderilmesi hedefleniyor. Güncellemenin dağıtımına en geç 14 Ekim'de başlanacak.