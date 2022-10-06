Petrol
93.19
-0.19%
Euro
18.4056
0.23%
Dolar
18.5787
-0.26%
Altın
1.026
0.14%
Borsa
3553
1.96%
Bitcoin
378.428
0.74%
BTXN Coin
10.89
1.87%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çok bulutlu 20 C

    iOS 16.0.3 güncellemesi, iPhone'lardaki birçok sorunu giderecek

    Apple'ın yayınlayacağı bir sonraki yazılım güncellemesi iOS 16.0.3 olacak. Güncelleme ile bazı sorunlar giderilecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 15:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iOS 16.0.3 güncellemesi, iPhone'lardaki birçok sorunu giderecek

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

    Şirket, iOS 16.1 güncellemesi üzerinde çalışmalara devam ederken, bu güncellemeden önce iOS 16.0.3 yayınlanacak. Yeni güncelleme, iOS 16'daki hataları düzeltmeyi amaçlayan yeniliklerle gelecek.

    iOS 16.0.3 güncellemesi ile neler değişecek

    Kamera titremesi ve kopyala/yapıştır izin ekranının sık görülmesi gibi hataları gideren iOS 16.0.2 güncellemesinin ardından yeni hatalar ortaya çıkmıştı. iOS 16.0.3 güncellemesi ile bu hataların da giderilmesi bekleniyor.

    Bir metin dizesinin Mail uygulamasını çökertmesi, sinematik modda çekilen videoları düzenlerken yaşanan sorunlar, CarPlay telefon görüşmeleri sırasında düşük ses seviyesi ve bazı iPhone'larda düşük parlaklıkta ekran titremesi gibi sorunlar giderilecek.

    apple

    iOS 16.0.3 ile mevcut tüm sorunlar giderilmesi hedefleniyor. Güncellemenin dağıtımına en geç 14 Ekim'de başlanacak.


    Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin yanarak öldü
    3. Sayfa

    Adana'da kundaklanan barakadaki 90 güvercin yanarak öldü

    Türkiye, FIFA sıralamasında 45'inci sıraya düştü
    Milli Takımlar

    Türkiye, FIFA sıralamasında 45'inci sıraya düştü

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir