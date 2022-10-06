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    iOS 16.1 Beta 4 güncellemesi yayınlandı

    Apple, geliştiriciler için iOS 16.1'in dördüncü beta sürümünü kullanıma sundu.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 09:37
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    iOS 16.1 Beta 4 güncellemesi yayınlandı

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

    Şirket, iOS 16.1 güncellemesi üzerinde çalışmalara devam ederken, geliştiriciler için güncellemenin 4. Beta sürümünü yayınladı.

    Güncelleme, iOS 16.1'in kararlı sürümü ile iPhone'lara gelecek yenilikler hakkında bize ipucu veriyor.

    Dynamic Island'a renk değiştirme özelliği geldi

    iOS 16.1 Beta 4'ün getirdiği yeniliklerden biri de akıllı çentik için ''rengi değiştir'' özelliği. iPhone 14 Pro'larda bulunan 'Dynamic Island', yeni güncelleme sayesinde artık renk değiştirebilecek.

    Dynamic Island'da yapılan değişiklikten başka göze çarpan bir yenilik bulnumuyor. Ancak iOS 16.1 ile Apple'ın birçok alanda yenilik getireceği söyleniyor.

    apple


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