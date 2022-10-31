Petrol
93.44
-0.35%
Euro
18.405
-0.71%
Dolar
18.6064
0.14%
Altın
981.61
-0.11%
Borsa
3967
2.27%
Bitcoin
380.936
-1.12%
BTXN Coin
10.39
-1.70%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    iOS 16.2, 2022 sona ermeden yayınlanacak

    Bu hafta beta sürümü yayınlanan iOS 16.2'nin, aralık ayının ortalarında iPhone'lara gelmesi bekleniyor.
    • 31.10.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 17:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    iOS 16.2, 2022 sona ermeden yayınlanacak

    Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

    iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, geçtiğimiz günlerde ise iOS 16.1 güncellemesini yayınlayarak sorunları çözmüştü.

    Şirket, şimdi de iOS 16.2 sürümü üzerinde çalışıyor. Geçen hafta beta sürümü yayınlanan güncellemenin, aralık ayının ortalarında iPhone'lara gelmesi bekleniyor.

    Apple, iOS 16.3 ve macOS Ventura 13.3 için ise şubat - mart arasında bir çıkış tarihi hedefliyor.

    M2'li MacBook'lar ile gelecek yıla kaldı

    Apple’ın 14 ve 16 inç MacBook Pro’nun M2 işlemcili versiyonlarını 2023’te duyurması bekleniyor.

    Bu duyuruların 2023’ün ilk çeyreğinde yapılması ve macOS Ventura 13.3 ile iOS 16.3’ün çıkışıyla eş zamanlı gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

    ios


    Lionel Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor
    Dünyadan futbol

    Lionel Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Türkiye, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Koridoru anlaşması
    Gündem

    Türkiye, Ukrayna ve BM arasında Tahıl Koridoru anlaşması

    Görüş Bildir