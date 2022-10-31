iOS 16.2, 2022 sona ermeden yayınlanacak

Bu hafta beta sürümü yayınlanan iOS 16.2'nin, aralık ayının ortalarında iPhone'lara gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

iPhone 14 modellerinde yaşanan birçok sorun nedeniyle Apple, geçtiğimiz günlerde ise iOS 16.1 güncellemesini yayınlayarak sorunları çözmüştü.

Şirket, şimdi de iOS 16.2 sürümü üzerinde çalışıyor. Geçen hafta beta sürümü yayınlanan güncellemenin, aralık ayının ortalarında iPhone'lara gelmesi bekleniyor.

Apple, iOS 16.3 ve macOS Ventura 13.3 için ise şubat - mart arasında bir çıkış tarihi hedefliyor.

M2'li MacBook'lar ile gelecek yıla kaldı

Apple’ın 14 ve 16 inç MacBook Pro’nun M2 işlemcili versiyonlarını 2023’te duyurması bekleniyor.

Bu duyuruların 2023’ün ilk çeyreğinde yapılması ve macOS Ventura 13.3 ile iOS 16.3’ün çıkışıyla eş zamanlı gerçekleştirilmesi öngörülüyor.