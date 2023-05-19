iOS 16.5 yayınlandı! İşte iPhone'lara gelen yenilikler Apple, iPhone kullanıcıları için geliştirdiği işletim sisteminin son sürümü olan iOS 16.5 güncellemesini kullanıma sundu.

ensonhaber.com

Geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Şirket, şimdi de iPhone kullanıcıları için geliştirdiği işletim sisteminin son sürümü olan iOS 16.5 güncellemesini yayınladı.

iOS 16.4'ün yayınlanmasından 1 ay sonra gelen güncelleme ile birlikte iPhone ve iPad'lere yeni emojiler, Safari Web Push Bildirimleri dahil birçok yenilik geldi.

Apple, iOS 16.4'te olduğu gibi iOS 16.5'te de yazılım hatalarına odaklanıyor.

Güncelleme ile iPhone'lara gelen yenilikler şöyle:

Apple News'teki Spor sekmesi, takip ettiğiniz takımlar ve ligler için hikayelere, skorlara, puan durumu ve daha fazlasına kolay erişim sağlayacak.

Apple News'teki Spor skorum ve program kartlarım sizi doğrudan belirli oyunlarla ilgili ek ayrıntıları bulabileceğiniz oyun sayfalarına götürecek.

Spotlight'ın yanıt vermeme sorunu düzeltildi.

CarPlay'deki Podcast'lerin içerik yüklememesi sorunu giderildi.

Ekran Süresi ayarlarının sıfırlanabileceği veya tüm cihazlar arasında senkronize edilememesi sorunu çözüldü.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giderek iOS 16.5 güncellemesini telefonunuza indirebilirsiniz.