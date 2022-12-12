iOS 16'ya geçiş oranı yüzde 70'lere çıktı

Yapılan araştırmalara göre, iPhone kullanıcılarının yüzde 70’i iOS 16’ya geçiş yaptı.

Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtan Apple, iOS 16'yı ise 12 Eylül'den itibaren desteklenen telefonlar için kullanıma sunmuştu.

Analiz şirketi Mixpanel tarafından açıklanan verilere göre, iPhone kullanıcılarının yüzde 70’i iOS 16’ya geçiş yaptı.

Mixpanel’e göre; iPhone’ların yüzde 70’inde iOS 16, yüzde 25’inde iOS 15, yüzde 7’sinde daha eski iOS sürümü yüklü.

iOS 16.2 yolda

Apple, iPhone kullanıcılarının yaşadığı bazı sorunları çözmek ve yeni özellikler eklemek için iOS 16.2 güncellemesini yakında kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Yeni sürüm; gelişmiş veri koruma, yeni kilit ekranı widget'ları, iPhone 14 Pro'da her zaman açık ekran için yeni seçenekler ve daha fazlası dahil olmak üzere birçok yeni özellikle gelecek.



