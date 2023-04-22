iOS 17 ile gelecek harika özellik tüm ülkelerde kullanılamayacak Bu yıl kullanıma sunulması planlanan iOS 17 hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre, dışarıdan uygulama yükleme özelliği her ülkede kullanılamayacak.

ensonhaber.com ABD merkezli teknoloji devi Apple, geçtiğimiz yıl eylül ayında iPhone 14 serisi ile birlikte iOS 16 güncellemesini kullanıma sunmuştu. Şirket, şimdi de önümüzdeki eylül ayında yeni iPhone'larla yayınlanması beklenen iOS 17 üzerinde çalışıyor. Apple, iOS 17'yi önümüzdeki haziran ayında düzenleyeceği WWDC geliştiriciler konferansında tanıtacak. Dışarıdan uygulama yükleme, her ülkede aktif olmayacak Gelen bilgilere göre, dışarıdan uygulama yükleme özelliği her ülkede kullanılamayacak. Analistler, Apple'ın iOS 17 işletim sistemine üçüncü taraf kaynaklardan uygulama yükleme özelliğini ekleyeceğin, ancak bunu yalnızca AB ülkeleri için yapacağını söylüyor. Apple'ın, AB'nin Dijital Piyasalar Yasası'nı ihlal etmemek için böyle bir adım atacağı söyleniyor. Apple’ın Dünya Geliştiriciler Konferansı 5-9 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bu tarihlerde, yeni özellik ile ilgili daha fazla detay ortaya çıkabilir.