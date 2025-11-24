iOS 27 hakkında ilk bilgiler geldi: Apple performansa odaklanacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın raporuna göre Apple, WWDC26 etkinliğinde büyük ve gösterişli özellikler duyurma stratejisinde değişikliğe gidiyor.

Şirket, son dönemde kullanıcıların şikayet ettiği yazılım kalitesini artırmak için önceliği temel performansa verecek.

SNOW LEOPARD TARZI BİR GÜNCELLEME OLACAK

Mühendislik ekipleri, işletim sistemlerindeki hataları gidererek ve gereksiz kodları temizleyerek genel kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Bu süreç, tıpkı geçmişteki "Snow Leopard" güncellemesinde olduğu gibi gelecekteki donanımlara ve katlanabilir iPhone modellerine sağlam bir zemin hazırlayacak.

YAPAY ZEKA YARIŞINDAN KOPMUYOR

Apple, performans odaklı bu sürümde "hiçbir yeni özellik sunmama" gibi bir yol izlemeyerek yapay zeka yarışındaki yerini koruyacak.

iOS 27 ile birlikte yeni bir yapay zeka sağlık asistanı ve yapay zeka destekli web arama özelliğinin gelmesi bekleniyor.

TASARIMDA İNCE AYARLAR YAPILACAK

Güncellemenin ayrıca kurumsal kullanıcılar için iyileştirmeler ve gelişmekte olan pazarlara özel özellikler içereceği belirtiliyor.

iOS 26 ile tanıtılan ve eleştiri alan Liquid Glass tasarım dilinde de çeşitli ince ayarlar yapılması planlanıyor.