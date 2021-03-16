iPhone 11 ve 12 modellerinde renk solması sorunu yaşanıyor

iPhone 11 ve 12 modellerinin gövde renginde yaşanan solma sorunları nedeniyle kullanıcılar şikayetçi.

İlk olarak iPhone 12 ve iPhone 12 mini modellerinde görülen renk solması sorunu, daha sonra iPhone 11 modellerine de sıçramıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir iPhone 12 kullanıcısının internette yayınladığı fotoğraf sonrasında oldukça büyüyen bu konudan, birçok iPhone sahibinin şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Özellikle kırmızı iPhone 12’lerde alüminyum kasada yaşanan solma problemi, alüminyum kasa XR ve iPhone 11 modellerinde de görülüyor. Apple ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

SİLİKON KILIFLAR SORUN YARATIYOR OLABİLİR

Renk solması problemi yaşayan bazı kullanıcılar, sorunun doğrudan Apple'dan mı yoksa silikon kılıf kullanımından mı kaynaklandığını merak ediyor.

Kırmızı iPhone 12 modelinde solma problemi yaşayan bir kullanıcı, Kasım 2020'de telefonu aldığını ve ilk günden bu yana şeffaf bir kılıf içinde kullandığını söyledi.

Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu, renk solması yaşayan iPhone modellerinde kusurlu boyanın kullanıldığını söylese de Apple, geçtiğimiz yıllarda iPhone XR modellerinde görülen boya sorunlarını kullanıcı hatasına bağlamıştı.