iPhone 12 hakkında yeni fiyat iddiaları ortaya çıktı

İPhone 12'nin fiyatlandırması hakkında yeni ortaya çıkan iddiaları sizler için derledik.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde, iPhone 12 serisinin koronavirüs nedeniyle bir ay erteleneceğinden bahsetmiştik.

Her ne kadar yeni İPhone'lar biraz geç piyasaya çıkacak olsa da şimdiden fiyatları hakkında çeşitli iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.

Front Page Tech YouTube kanalından popüler teknoloji analisti Jon Prosser, iPhone 12 serisinin fiyatları hakkında yeni bilgiler paylaştı.

APPLE FİYATLARI UCUZ TUTACAK

Prosser, 5G destekli ve OLED ekrana sahip 5.4 inçlik iPhone 12 modelinin 649 dolardan satılacağını iddia etti.

Apple, şimdiye kadar OLED ekranlı hiçbir iPhone modelini 999 dolardan daha az bir fiyata satmadığından, 649 dolarlık fiyat Apple'a göre oldukça ucuz.

Jon Prosser, ayrıca diğer iPhone 12 modellerinin fiyatlandırması hakkında da detay verdi. 6.1 inçlik iPhone 12 modelinin 749 dolardan, yine 6.1 inçlik iPhone 12 Pro'nun ise 999 dolardan satılacağını iddia eden tecrübeli analist, serinin en güçlü modeli 6.7 inçlik iPhone 12 Pro Max'in ise 1.099 dolardan satışa çıkacağını belirtti.

Fiyatlandırmayı bir kenara bırakacak olursa, 4 farklı iPhone 12 modelinde de OLED ekranlar kullanılacağı söyleniyor. Ayrıca 5G konusunda rakiplerinin gerisinde kalan Apple, bütün iPhone 12 modellerinde bu teknolojiye yer verecek.

iPhone 12 serisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktığında sizlerle paylaşmaya devame deceğiz.