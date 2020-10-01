iPhone 12 kutusundan şarj cihazı ve kulaklık çıkmayabilir

Apple’ın yayınladığı iOS 14.2 beta 2 içerisinde yer alan küçük bir açıklamaya göre, iPhone 12 kutusundan kulaklık çıkmayacak. Ayrıca Apple'ın kutuya şarj cihazı koymayacağı da söyleniyor.

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 14 güncellemesini iPhone kullanıcılarına sunmuştu. Şirket, şimdi de geliştiriciler için iOS 14.2 Beta güncellemesini yayınladı.

Söz konusu güncelleme, Apple'ın bu ay içerisinde tanıtmayı planladığı iPhone 12 serisi hakkında bazı ipuçları içeriyor.

iPHONE 12 KUTUSUNDAN KULAKLIK ÇIKMAYABİLİR

Apple, şu ana kadarki bütün iOS sürümlerinde kulaklıklar için “the Supplied” (sağlanan) ifadesini kullanıyordu. iOS 14.2 güncellemesinde ise bu ifade kaldırılarak yalnızca "kulaklık" ifadesine yer verildi.

Apple'ın "sağlanan" ibaresini kaldırması, iPhone 12'nin kutusundan kulaklık çıkmayacağına dair en somut kanıt oldu.

KUTUDA ŞARJ ADAPTÖRÜ DE OLMAYABİLİR

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan bir rapora göre, iPhone 12 modellerinin kutusunda şarj cihazı bulunmayacak.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone'lar için isteğe bağlı bir aksesuar olarak 20W hızlı şarj adaptörünü piyasaya süreceğini ve şu anda kullanılan 5W ve 18W şarj cihazlarının artık üretilmeyeceğini belirtti.

APPLE'IN AMACI FİYATLARI DÜŞÜRMEK

Apple, iPhone 12 serisini iPhone 11 modellerine benzer fiyatlarla satışa çıkarmak istiyor. Ancak artan maliyetler ve yeni modellere eklenecek 5G teknolojisi, fiyatların da artmasına neden olacak.

Bu nedenle Apple, yeni şarj cihazını ve kulaklığını iPhone'ların kutusuna yerleştirmeyecek ve telefonları biraz daha ucuz fiyata satabilecek.