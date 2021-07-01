iPhone 12 serisi, ilk 7 ayda 100 milyon satış rakamını aştı

Counterpoint Research araştırmasına göre iPhone 12 modelleri, çıkış tarihinden 7 ay sonra 100 milyon satış barajını aşmayı başardı.

Apple, geçtiğimiz yıl ekim ayında düzenlediği etkinlikte merakla beklenen yeni iPhone 12 serisini tanıtmıştı.

ABD'li şirket, her ne kadar serinin en ucuz telefonu Mini modeli ile beklenen satış rakamlarına ulaşamasa da diğer iPhone 12 modelleri oldukça iyi işler çıkarıyor.

Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, iPhone 12 modelleri satışa çıktıktan 7 ay sonra (Nisan 2021'e kadar) 100 milyondan fazla satmayı başardı.

REKOR HALA iPHONE 6'YA AİT

Yeni iPhone 12 serisiyle birlikte 5G desteğine ve OLED ekranlara geçen Apple, her ne kadar kısa sürede 100 milyon satış rakamına ulaşsa da zirve hala iPhone 6 serisine ait.

iPhone 6 modelleri, 2014'te piyasaya çıktıktan sonraki ilk 7 aylık dönemde çok az farkla satışlarda zirvede yer alıyor.

İlk 7 aylık rakamlara baktığımızda, iPhone 12 serisinin iPhone 11'e göre oldukça başarılı olduğunu görüyoruz.

iPhone 11 modelleri ise, tanıtıldıktan sonraki ilk 7 ayda 100 milyon satış barajının altında kalmıştı.

Ayrıca iPhone 12 Pro Max, seride yüzde 29 oranla en fazla satılan model oldu. Aynı model iPhone 11 serisinde yüzde 25’lik bir orana sahipti.