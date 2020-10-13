iPhone 12 serisi tanıtıldı: İşte iPhone 12 özellikleri ve iPhone 12 fiyatları

iPhone 12 modelleri, az önce düzenlenen etkinlikte görücüye çıktı. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max modellerinin fiyatı ne kadar ve özellikleri neler? İşte tüm detaylar...

iPhone 12 modelleri, bu yıl tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle biraz gecikti. Normalde eylül ayında tanıtılması planlanan yeni modeller, Apple’ın salgın nedeniyle yaşadığı tedarik sıkıntıları sonucunda ekim ayına ertelenmişti.

Beklenen gün geldi ve Apple, az önce düzenlediği etkinlik sırasında iPhone 12 modellerini tanıttı. Bu modeller, daha önce de sizlerle paylaştığımız gibi iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max oldu.

Her ne kadar tasarım olarak yeni modellerde pek bir değişiklik olmasa da özellikle telefonların sahip olduğu donanım özellikleri ve 5G desteği, iPhone 12 modellerini öne çıkaran özellikler arasında yer alıyor.

Geçtiğimiz yıla göre ekran tasarımı olarak pek bir değişikliğe uğramayan yeni iPhone serisi, yine çentikli bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ayrıca telefonların kutusundan şarj adaptörü çıkmayacağı da kesinleşti.

Peki iPhone 12 özellikleri neler ve fiyatları ne kadar? Gelin sizleri daha fazla meraklandırmadan, iPhone 12 serisinde bulunan tüm modellerin özelliklerini detaylı olarak inceleyelim ve daha sonra fiyatlarına göz atalım.

iPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

iPhone 12; siyah, beyaz, yeşil, mavi ve kırmızı renk seçenekleriyle satışa çıkacak. 2532 x 1170 çözünürlüğünde ve 6.1 inç büyüklüğünde Super Retina XDR OLED bir ekrana sahip telefon ile birlikte Apple, eski düz iPhone tasarımına geri döndü.

Aynı zamanda bu ekran, 460 ppi piksel yoğunluğuna ve 60Hz yenileme hızına sahip.

FaceID teknolojisini barındıran çentikle karşımıza çıkan telefon, ayrıca bir önceki modele göre daha ince çerçevelere sahip.

Apple'ın 5nm mimari ile üretilen A14 Bionic işlemcisinden gücünü alan iPhone 12, ayrıca 5nm işlemci kullanan ilk akıllı telefon olma özelliğini taşıyor. Bu işlemcide, 6 işlemci çekirdeği ve 4 grafik çekirdeği yer alıyor.

Apple'a göre bu işlemci, herhangi bir android telefondan yüzde 50 daha hızlı çalışıyor.





Şimdi de iPhone 12 kamera özelliklerine geçelim. Telefonun arkasında çift kamera karşımıza çıkıyor. Bu kameralardan biri 12MP F/1.6 diyafram açıklığına sahipken, diğer kamera yine 12MP çözünürlüğünde ve F/2.4 diyafram açıklığı ile birlikte ultra geniş açı sunuyor.

Apple, telefonun 5G performansını 30 ülkede 100 operatörle test ettiğini söylüyor. Ayrıca iPhone 12'de bulunan "akıllı veri modu" sayesinde, mevcut etkinliğinize göre hızınız 4G'ye düşürülerek batarya performansı sağlıyor.





iPHONE 12 FİYATI

iPhone 12; 64 GB, 128 GB, 256 GB depolama seçenekleriyle, sırasıyla 799 dolar, 849 dolar ve 949 dolardan 23 Ekim'de satışa çıkacak.

iPhone 12 tüm özellikler:

6.1 inç Super Retina XDR ekran

Super Retina XDR ekran 460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük

A14 Bionic işlemci

12MP geniş ƒ/1.6 diyafram + 12MP ƒ/2.4 diyafram

2X optik zoom

5X dijital zoom

Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

2 kat optik uzaklaştırma

3 kata kadar dijital zoom

5G desteği

64GB, 128GB ve 256GB depolama

20W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi : iOS 14

RAM: 4GB

Batarya: Açıklanmadı

iPHONE 12 MİNİ ÖZELLİKLERİ

iPhone 12 Mini, serinin en küçük ve en ucuz telefonu olarak karşımıza çıkıyor. 5.4 inçlik bir ekrana sahip telefon, 4K 60fps'ye kadar video kaydedebiliyor.

Apple'ın A14 işlemcisinden güç alan telefon, yine 5G bağlantısını destekliyor. Apple'a göre iPhone 12 Mini; dünyanın en küçük, en ince ve en hafif 5G destekli telefonu olacak.

Telefonun ekranı dışındaki hemen hemen bütün özellikleri iPhone 12 modeli ile aynı. Telefonun arkasında yine 12MP F/1.6 diyafram açıklığına ana kamera ve 12MP çözünürlüğünde ve F/2.4 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.





iPHONE 12 MİNİ FİYATI

iPhone 12 Mini, 699 fiyatıyla Apple'ın serideki en ucuz modeli olacak. Aynı zamanda telefon, 13 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak.

iPhone 12 Mini tüm özellikleri:

5,4 inç Super Retina XDR ekran

476 ppi yoğunlukta 2340 x 1080 piksel çözünürlük

A14 Bionic işlemci

12MP geniş ƒ/1.6 diyafram + 12MP ƒ/2.4 diyafram

2X optik zoom

5X dijital zoom

Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

2 kat optik uzaklaştırma

3 kata kadar dijital zoom

5G desteği

64GB, 128GB ve 256GB depolama

20W hızlı şarj desteği

İşletim sistemi : iOS 14

RAM: Açıklanmadı

Batarya: Açıklanmadı

iPHONE 12 PRO VE PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Hem 6,1 inç iPhone 12 Pro hem de 6.7 inç iPhone 12 Pro Max, geçen seneki 5.8 inç iPhone 11 Pro ve 6.5 inç iPhone 11 Pro Max'ten daha büyük. Özellikle iPhone 12 Pro Max, şimdiye kadarki en büyük iPhone modeli olarak kayıtlara geçti.

iPhone 12 Pro ve Pro Max modeli, yine A14 Bionic işlemcisinden güç alıyor. Aynı zamanda bu telefonlar, diğer modellerden farklı olarak LIDAR sensörü ile birlikte geliyor.

Bu sensör, iPad Pro'ya benzer şekilde ek AR efektleri için kullanılacak ve düşük ışık koşullarında odaklanmaya yardımcı olacak. Apple, LIDAR sensörünün netlemeyi altı kata kadar daha hızlı hale getireceğini söylüyor.

iPhone 12 Pro, üçlü arka kamera kurulumuyla yeniden karşımızda. Geçen yılki iPhone 11 Pro modellerinde olduğu gibi, Apple bir kez daha 12 megapiksel geniş, telefoto ve ultra geniş kamera kullanıyor.

iPhone 12 Pro Max modelindeki geniş açılı kamera, daha hızlı bir ƒ / 1.6 diyafram açıklığı sunarken, yüzde 27 oranında geliştirilmiş düşük ışık performansı vadediyor. Ayrıca telefondaki telefoto lens, artık 4X optik yakınlaştırmayı destekliyor.

Apple, iPhone 12 Pro Max modelinde ise daha gelişmiş kamera özellikleri sunuyor. Bu telefonda, 2,5 kata kadar optik yakınlaştırma sunan ve 65 mm odak uzaklığına sahip yeni bir 12 MP telefoto kamera karşımıza çıkıyor.





iPHONE 12 PRO VE PRO MAX FİYATI

iPhone 12 Pro 999 dolardan, iPhone 12 Pro Max ise 1099 dolardan başlayan fiyatlarla ve 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkacak.

iPhone 12 Pro, 23 Ekim'de satışa çıkacak. Ancak serinin en güçlü modeli iPhone 12 Pro Max için 6 Kasım'a kadar beklemeniz gerekecek.

iPhone 12 Pro tüm özellikleri:

6,1 inç Super Retina XDR ekran

460 ppi yoğunlukta 2532 x 1170 piksel çözünürlük

A14 Bionic işlemci

12 MP Pro kamera sistemi: Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

Geniş: ƒ/1.6 diyafram

Telefoto: ƒ/2.0 diyafram

2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı

10 kata kadar dijital zoom

Lidar tarayıcısı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

5G desteği

İşletim sistemi: iOS 14

20W hızlı şarj

RAM: 6GB

Batarya: Açıklanmadı

iPhone 12 Pro Max tüm özellikleri:

6,7 inç Super Retina XDR ekran

458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlük

A14 Bionic işlemci

12 MP Pro kamera sistemi: Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

Geniş: ƒ/1.6 diyafram

Telefoto: ƒ/2.2 diyafram

2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı

12 kata kadar dijital zoom

Lidar tarayıcısı

Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video kaydı

Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

5G desteği

İşletim sistemi: iOS 14

20W hızlı şarj

RAM: 6GB

Batarya: Açıklanmadı

iPHONE 12 MODELLERİ 5G DESTEĞİ İLE GELDİ

Yeni nesil bağlantı teknolojisi 5G, kullanıcılara yüksek hızda internet ve sıfır gecikme süresi gibi önemli özellikler sunsa da henüz birçok ülke, bu teknolojiye hazır değil.

Ancak Samsung ve Huawei gibi akıllı telefon üreticileri, kendi 5G destekli telefonlarını piyasaya sürerek bu teknoloji için ne kadar hazır olduklarını gösterdi.

Apple ise Qualcomm ile yaşadığı sorunlar nedeniyle 5G modem üretme konusunda geri kalsa da yeni tanıtılan bütün iPhone 12 modelinde bu teknoloji yer alıyor.



