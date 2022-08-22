iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ücretsiz onarım süresi uzatıldı

iPhone 12 ve iPhone 12 Pro için ücretsiz onarım süresi uzatıldı

Apple, bazı iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde yaşanan kulaklık modülü arızası sebebiyle başlattığı ücretsiz onarım programını bir yıl daha uzatma kararı aldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, zaman zaman cihazlarında meydana gelen sorunlar nedeniyle ücretsiz onarım programları başlatıyor.

Apple, daha önce iPhone 12 ve iPhone 12 Pro modellerinde kulaklık modülü içerisindeki bir komponentin bozulması sebebiyle yaşanan ses sorunlarını doğrulamış ve iki yıllık ücretsiz onarım programı başlatmıştı.

Ücretsiz onarım programı uzatıldı

Apple, şimdi ise söz konusu onarım programını 1 yıl daha uzattığını açıkladı.

Ekim 2020 ile Nisan 2021 arasında üretilen ve kulaklık ses sorunu yaşayan iPhone 12 ve 12 Pro sahipleri, ilk perakende satışından sonraki üç yıla kadar Apple yetkili servislerinde ücretsiz onarım imkanından faydalanabilecek.

Apple'a göre, iPhone 12 veya iPhone 12 Pro'da herhangi bir arama gerçekleştirildiğinde kulaklıktan ses gelmemesi, cihazların onarım programına uygun olduğunu gösteriyor.