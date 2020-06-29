iPhone 12'nin kutusundan şarj cihazı çıkmayabilir

Apple'ın, fiyatları düşürmek için iPhone 12 modellerinin kutusuna şarj cihazı koymayacağı iddia edildi.

Apple, geçtiğimiz günlerde başlattığı geliştirici konferansında iPhone 12 ile hayatımıza girecek iOS 14'ü de resmen tanıtmıştı.

Apple'ın eylül veya ekim ayında tanıtmayı planladığı iPhone 12, şimdilerde kullanıcılara sunacağı şarj cihazıyla yeniden gündemde.

İddialara göre iPhone 12, 20W hızlı şarj sunan USB Type-C destekli adaptör ile gelecek ve lightning girişi bu adaptörde bulunmayacak.

Üstelik Twitter'da adaptörün görüntüleri de paylaşılarak, bu görüntülerin iPhone 12'nin şarj adaptörüne ait olduğu iddia edilmişti.

iPHONE'LARIN KUTUSUNDAN ŞARJ CİHAZI ÇIKMAYACAK İDDİASI

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo tarafından paylaşılan yeni bir rapora göre iPhone 12 modellerinin kutusunda şarj cihazı bulunmayacak.

Ming-Chi Kuo, Apple'ın iPhone'lar için isteğe bağlı bir aksesuar olarak 20W hızlı şarj adaptörünü piyasaya süreceğini ve şu anda kullanılan 5W ve 18W şarj cihazlarının artık üretilmeyeceğini belirtti.

APPLE'IN AMACI FİYATLARI DÜŞÜRMEK

Apple, iPhone 12 serisini iPhone 11 modellerine benzer fiyatlarla satışa çıkarmak istiyor. Ancak artan maliyetler ve yeni modellere eklenecek 5G teknolojisi fiyatların da artmasına neden olacak.

Apple'ın şu anda piyasada bulunan 18W hızlı şarj destekli adaptörün fiyatı yaklaşık 230 TL. İPhone 12 serisi ile birlikte gelecek 20W hızlı şarj cihazının haliyle daha da pahalı olması bekleniyor.

Bu nedenle Apple, yeni şarj cihazını iPhone'ların kutusuna yerleştirmeyecek ve telefonları biraz daha ucuz fiyata satabilecek.