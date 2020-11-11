iPhone 12'nin ses performans sonuçları açıklandı

DxOMark, birçok yönden test ettiği iPhone 12 modelinin ses performansı sonuçlarını açıkladı. İşte iPhone 12'nin DxOMark ses puanı.

Akıllı telefonlarda bulunan kameralar, lensler ve mobil cihazlar için görüntü kalitesi değerlendirmeleri sağlayan bir kuruluş olan DxOMark, iyi fotoğaf kalitesine sahip akıllı telefon arayan kullanıcıların en çok göz attığı internet sitelerinin başında geliyor.

DxOMark mühendisleri, hem kontrollü laboratuvar ortamlarında hem de doğal ve açık alan sahnelerinde akıllı telefon kameralarının varsayılan ayarlarını kullanarak 1.500'ün üzerinde test görüntüsünü ve 2 saatten fazla videoyu inceleyerek değerlendiriyor.

Geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapan DxOMark, artık akıllı telefonların hoparlör ve mikrofon kalitesini de test edeceklerini açıklamış ve ilk sonuçları paylaşmıştı.

iPHONE 12, DXOMARK SES TESTİNE GİRDİ

DxOMark mühendisleri, iPhone 12 modelini kapsamlı bir ses testine soktu. iPhone 12, ses testinde toplamda 73 puan almayı başardı ve sıralamada ilk 10'a girmeye hak kazandı.

Listenin 6. sırasında kendi yer bulan iPhone 12, ses performansında iPhone 11'i geçmeyi başarsa da iPhone XS Pro Max'in gerisinde kaldı.

DxOMark'a göre en iyi ses performansı sunan telefon ise 76 puanla Xiaomi Mi 10 Pro.

iPhone 12'nin ses performans sonuçlarını detaylı olarak incelemek için, iPhone 12 DxOMark sayfasına göz atabilirsiniz.

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