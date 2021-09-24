iPhone 13 modelleri Türkiye'de ön satışa çıktı: İşte fiyatlar

Geçtiğimiz hafta global lansmanı gerçekleştirilen iPhone 13 serisi, Türkiye'de ön satışa sunuldu. İlk teslimatlar ise 1 Ekim'den itibaren yapılacak.

ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde merakla beklenen iPhone 13 modellerini tanıtmıştı.

Geçtiğimiz hafta, Almanya ve Çin başta olmak üzere 30 farklı ülkede satışa sunulan iPhone 13 serisi, an itibarıyla ülkemizde ön siparişe açıldı.

iPhone 13 modellerinden herhangi biri için ön sipariş veren müşteriler, telefonlarına 1 Ekim'den itibaren kavuşabilecek.

iPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI

Yeni iPhone'lar, önceki modellerden farklı olarak ilk defa 1TB depolama seçeneğiyle de satışa sunulacak. Bu da daha yüksek fiyat anlamına geliyor.

İşte iPhone 13 modellerinin Türkiye satış fiyatları:

iPhone 13 Mini 128GB - 10 bin 999 TL

iPhone 13 Mini 256GB - 11 bin 999 TL

iPhone 13 Mini 512GB - 13 bin 999 TL

iPhone 13 128GB - 11 bin 999 TL

iPhone 13 256GB - 12 bin 999 TL

iPhone 13 512GB - 14 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 128GB - 15 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 256GB - 16 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 512GB - 18 bin 999 TL

iPhone 13 Pro 1TB - 20 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 128GB - 17 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 256GB - 18 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 512GB - 20 bin 999 TL

iPhone 13 Pro Max 1TB - 22 bin 999 TL

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