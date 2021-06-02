iPhone 13 modellerinin batarya kapasiteleri ortaya çıktı

Çin'den gelen bilgilere göre, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 13 modellerinin batarya kapasiteleri belli oldu.

Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki eylül ayında tanıtmayı planlıyor. Gün geçtikçe yeni bilgiler edindiğimiz iPhone modellerinin, bu sefer de batarya kapasiteleri ortaya çıktı.

Android telefonların aksine Apple'ın daha düşük bataryalar tercih etmesi kullanıcılar tarafından eleştirilse de Apple, gerekli optimizasyonların yapıldığını söylüyor.

Örneğin iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12 / iPhone 12 Pro'da 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunuyor ve bu değerler, Android rakiplerine göre oldukça düşük seviyede.

iPHONE 13 BATARYA KAPASİTELERİ

Çinli Digital Chat Station'e göre yeni nesil iPhone'lar, iPhone 12 modellerine kıyasla daha büyük bataryalarla karşımıza çıkacak.

Gelen bilgilere göre, iPhone 13 mini modelinde 2.406 mAh, iPhone 13 / iPhone 13 Pro'da 3.095 mAh ve iPhone 13 Pro Max'te ise 4.352 mAh bataryalar tercih edilecek.

Her ne kadar iPhone 13 Pro ve Pro Max'in batarya kapasiteleri artsa da kullanıcılar bunu pek hissedemeyecek.

Çünkü Apple, bu modellerde 120Hz yenileme hızına sahip ekran panelleri kullanacak. Bu da telefonların, mevcut modellere göre daha fazla güç tüketeceği anlamına geliyor.

KAPASİTELER ARTSA DA BOYUT KÜÇÜLÜYOR

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu yıl satışa çıkacak iPhone 13 modellerinde, boyut olarak daha küçük bataryaların kullanıcılacağını ve telefonların bu sayede daha ince olacağını söylüyor.

Kuo, iPhone 13'lerin 'soft board battery' olarak adlandırılan yeni teknolojiyi kullanan ilk iPhone serisi olacağını belirtiyor.

Bu teknoloji sayesinde daha az katmana sahip olacak bataryalar, daha küçük boyutlarla daha yüksek kapasiteler sunabilecek.

Ancak Apple'ın tercihini tasarımdan yana mı yoksa pil ömründen yana mı kullanacağı bilinmiyor. Bu nedenle net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekebilir.