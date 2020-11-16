iPhone 13 modellerinin bataryaları daha küçük olacak

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, iPhone 13 modellerinde daha küçük bataryaların kullanılacağını açıkladı.

Apple'ın koronavirüs nedeniyle ekim ayına ertelemek zorunda kaldığı iPhone 12 tanıtım etkinliği, 13 Ekim'de gerçekleşti.

Apple, etkinlik sırasında iPhone 12, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıttı. Ancak ABD'li şirket, her zaman olduğu gibi telefonların batarya kapasitelerini açıklamaktan kaçındı.

Ancak daha sonra iPhone 12 Mini’de 2.227 mAh, iPhone 12'de 2.815 mAh ve iPhone 12 Pro Max'te ise 3.687 mAh batarya kapasitesi bulunduğu ortaya çıkmıştı.





BATARYALAR GİTTİKÇE KÜÇÜLÜYOR

Android telefonların aksine Apple'ın daha düşük bataryalar tercih etmesi kullanıcılar tarafından eleştirilse de Apple, gerekli optimizasyonların yapıldığını söylüyor.

Ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, gelecek yıl satışa çıkacak iPhone 13 modellerinde daha küçük bataryaların kullanıcılacağını ve telefonların bu sayede daha ince olacağını söylüyor.

Kuo, iPhone 13'lerin 'soft board battery' olarak adlandırılan yeni teknolojiyi kullanan ilk iPhone serisi olacağını belirtti. Bu teknoloji sayesinde daha az katmana sahip olacak bataryalar, daha küçük boyutlarla daha yüksek kapasiteler sunabilecek.

Ancak Apple'ın tercihini tasarımdan yana mı yoksa pil ömründen yana mı kullanacağı bilinmiyor. Bu nedenle net bilgiler için biraz daha beklememiz gerekebilir.

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