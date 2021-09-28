iPhone 13 Pro almak için çalışmanız gereken gün sayısı

Picodi, iPhone 13 Pro satın almak isteyen müşterilerin hangi ülkede kaç gün çalışması gerektiğini araştırdı. İşte sonuçlar...

Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 13 serisini görücüye çıkarmıştı. Etkinlik sırasında iPhone 13, Mini, Pro ve Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtan şirket, telefonları ülkemizde ön siparişe açmıştı.

Picodi analiz ekibi, Apple’ın yeni gözdesi iPhone 13 Pro (128 GB) satın alabilmek için gereken çalışma günü sayısını hesaplamak için, iPhone 13 Pro (128 GB) fiyatlarını seçili ülkelerdeki ortalama maaşlarla karşılaştırdı.

TÜRKİYE SON SIRADA

Picodi, ülkemizdeki ortalama maaşın 3 bin 629 TL olduğu Numbeo verilerini kullanarak, bu ücretleri aylık ortalama çalışılan gün sayısına (21 gün) böldü.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye'deki bir tüketici, iPhone 13 Pro satın almak için diğer ülkelerde yaşayanlardan çok daha fazla çalışmak zorunda.

iPhone 13 Pro Türkiye fiyatı: 15 bin 999 TL

Araştırma sonucuna göre Türkiye'de iPhone 13 Pro satın almak isteyen bir kişinin 92,5 gün çalışması gerekiyor. Ülkemizin hemen altında ise 90,2 gün ile Filipinler yer alıyor.

İLK SIRADA İSVİÇRE VAR

Picodi tarafından yapılan araştırmaya göre, yalnızca 4,4 gün çalışan bir İsviçre vatandaşı, iPhone 13 Pro satın alabiliyor. Listenin ikinci sırasında ise 5,9 gün ile ABD yer alıyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL TÜRKİYE'NİN VERİLERİ

Picodi'nin 2020 yılında yaptığı araştırma sonuçlarına baktığımızda ise, ülkemizde 103,8 gün çalışan bir vatandaş iPhone 12 Pro satın alabiliyordu. Bu yılki koşullar, iPhone 13 Pro almak için çalışılması gereken gün sayısını biraz azaltmış durumda.

Geçtiğimiz yıllarda, aynı yıl tanıtılan bir iPhone XX Pro modelini satın alabilmek için çalışmanız gereken gün sayısı aşağıdaki gibiydi:

2018 – 95,8 gün

2019 – 89,1 gün

2020 – 103,8 gün

2021 – 92,5 gün

Bakalım gelecek yıl iPhone 14 Pro satın almak için kaç gün çalışmak gerekecek?

Görsel kaynağı: Picodi