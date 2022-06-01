iPhone 13'ün Çinli kopyası tanıtıldı: LeTV Y1 Pro

Çin merkezli teknoloji üreticisi LeTV, iPhone 13'ün kopyası olan uygun fiyatlı Y1 Pro modelini tanıttı.

"Çakma" akıllı telefon denince akla ilk gelen ülke olan Çin, yine şaşırtmadı. Çin merkezli teknoloji üreticisi LeTV, iPhone 13'ten 10 kat daha az maliyetle ürettiği LeTV Y1 Pro modelini görücüye çıkardı.

iPhone 13 ile tamamen aynı görünen telefon, aynı zamanda iPhone 13 çentiğine de birebir kopyaladı. Üstelik telefonun arka kamera tasarımı, iPhone 13 modeliyle neredeyse aynı.

LeTV Y1 Pro özellikleri

LeTV Y1 Pro, 60 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç LCD ekranla geliyor. Unisoc Tiger T310 yonga setinden güç alan telefonda, 4GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

Arka kısımda 8 MP ve 2 MP olmak üzere çift kamerayla gelen telefonun ön kısmında ise ekran çentiğine yerleştirlmiş 5 MP'lik tek bir kamera yer alıyor. 4000 mAh batarya ve bir USB-C bağlantı noktası da diğer detaylar arasında.

LeTV Y1 Pro fiyatı