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    iPhone 13'ün Çinli kopyası tanıtıldı: LeTV Y1 Pro

    Çin merkezli teknoloji üreticisi LeTV, iPhone 13'ün kopyası olan uygun fiyatlı Y1 Pro modelini tanıttı.
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 01.06.2022 - 13:10
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    iPhone 13'ün Çinli kopyası tanıtıldı: LeTV Y1 Pro

    "Çakma" akıllı telefon denince akla ilk gelen ülke olan Çin, yine şaşırtmadı. Çin merkezli teknoloji üreticisi LeTV, iPhone 13'ten 10 kat daha az maliyetle ürettiği LeTV Y1 Pro modelini görücüye çıkardı.

    iPhone 13 ile tamamen aynı görünen telefon, aynı zamanda iPhone 13 çentiğine de birebir kopyaladı. Üstelik telefonun arka kamera tasarımı, iPhone 13 modeliyle neredeyse aynı.

    LeTV Y1 Pro özellikleri

    LeTV Y1 Pro, 60 Hz yenileme hızına sahip 6.5 inç LCD ekranla geliyor. Unisoc Tiger T310 yonga setinden güç alan telefonda, 4GB RAM ve 256GB depolama alanı yer alıyor.

    Arka kısımda 8 MP ve 2 MP olmak üzere çift kamerayla gelen telefonun ön kısmında ise ekran çentiğine yerleştirlmiş 5 MP'lik tek bir kamera yer alıyor. 4000 mAh batarya ve bir USB-C bağlantı noktası da diğer detaylar arasında.

    iPhone 13 ün Çinli kopyası tanıtıldı: LeTV Y1 Pro #1

    LeTV Y1 Pro fiyatı

    • 4GB RAM + 32GB depolama: 75 dolar
    • 4GB RAM + 128GB depolama: 105 dolar
    • 4GB RAM + 256GB depolama: 135 dolar

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