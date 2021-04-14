iPhone 14, 8K destekli 48 MP kamera ile gelebilir

Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo, 2022 iPhone modellerinin 8K destekli 48 MP kamera ile gelebileceğini söylüyor.

ABD'li teknoloji devi Apple, önümüzdeki eylül ayında iPhone 13 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Ancak şimdiden, gelecek yıl tanıtılacak iPhone 14 modelleri ile ilgili ilk detaylar gelmeye başladı.

Şimdiye kadar yaptığı güvenilir Apple tahminleriyle bilinen TFI Securities analisti Ming-Chi Kuo, yatırımcılara yönelik yeni raporunda Apple'ın 2022 yılında piyasaya süreceği iPhone 14 modelleri hakkında bazı detaylara yer verdi.

"MİNİ" OLMAYAN 4 YENİ iPHONE

Kuo'nun raporuna göre Apple, önümüzdeki yıl iki 6.1 inç ve iki 6.7 inç olmak üzere dört yeni iPhone modeli piyasaya sürecek.

Daha önce, Apple'ın iPhone 12 mini satışlarından pek memnun olmadığını sizlerle paylaşmıştık. Bu nedenle, 2022 yılında daha küçük bir "mini" modeli gelmesi beklenmiyor.

Hatta bazı kaynaklar, önümüzdeki eylül ayında tanıtılacak iPhone 13 serisinde de "mini" modelinin olmayacağını söylüyor.

8K DESTEKLİ 48 MP ANA KAMERA

Kuo'nun raporunda yer alan bir başka önemli detay ise iPhone 14'ün kamerası konusunda.

Kuo'ya göre Apple, önümüzdeki yıl kamera tarafında önemli geliştirmeler sunacak ve iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri, 48 megapiksel ana kamera ile karşımıza çıkacak.

Güncellenmiş kamera lensinin, iPhone'un fotoğraf yeteneklerini bir üst seviyeye taşıyacağını belirten Kuo, bu kameranın 8K video çekimini destekleyeceğini ve daha iyi düşük ışık hassasiyeti sunacağını söylüyor.

iPhone 14'ün tanıtılmasına daha epey süre var. Bu nedenle, rapordaki bilgilerin doğrulanması oldukça uzun sürebilir.